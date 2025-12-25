Страшната тайна на краката: как един чифт чорапи може да зарази цялото семейство

Чорапите са сред най-незабелязваните дрехи, но бързо се превръщат в развъдник на милиони бактерии и гъбички. Повторното носене създава влажна и топла среда – идеални условия за инфекции и силни, неприятни миризми. Затова специалистите препоръчват чорапите да се сменят ежедневно.

Макар мнозина да вярват, че „нищо страшно няма да стане“, науката е категорична: краката са едни от най-податливите зони на бактериален растеж. Стотици видове микроби живеят върху кожата, хранят се с пот и мъртва кожа и отделят ароматни съединения, които често миришат на лук, сирене или дори на „козя тор“, пише Walla.

Колкото повече се потят краката, толкова по-бързо се разрастват микробните колонии. Чорапите задържат влага и осигуряват идеална среда за микробите, които могат да оцелеят в тъканта с месеци. Изследвания показват, че бактериите върху памучни чорапи остават активни до три месеца. Това означава, че вчерашният чифт вече е пренаситен с микробен живот.

Според The Conversation чорапите са най-мръсната дреха в гардероба. Докато върху тениска се откриват десетки хиляди бактерии, един чифт чорапи може да съдържа до девет милиона. Освен микробите от самите крака, тъканта събира всичко, с което се докосва: подови бактерии от дома, фитнеса, съблекалните и дори гъбички от външни повърхности. Някои проби са показали наличие на гъбични спори, които биха могли да повлияят на дихателната и храносмилателната система.

Микробите лесно се разпространяват от чорапите върху спално бельо, дивани, подове и обувки. Ето защо гъбичните инфекции на краката се предават толкова бързо между членовете на семейството. Ако вече имате гъбички, избягвайте да ходите с чорапи у дома, не споделяйте обувки и бъдете особено внимателни във фитнеси, душове и съблекални.

Какво да правим с обувките?

Обувките също натрупват влага и бактерии. Експертите съветват да не носите един и същ чифт два дни поред, за да могат стелките да изсъхнат напълно. Това значително намалява броя на микробите вътре.

За превенция на инфекции и неприятни миризми дерматолозите препоръчват:

мийте краката два пъти дневно с топла вода и сапун;

използвайте антиперспиранти за крака;

избирайте чорапи от дишащи материали, например бамбук;

търсете модели с антибактериални добавки като сребро или цинк;

перете с гореща вода при силно изпотяване;

използвайте ензимни препарати;

гладете с парна ютия за унищожаване на упорити микроорганизми;

сушете на слънце за естествена UV-дезинфекция.glasnews.bg