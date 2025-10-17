Стрелите от Вълкосел бият по посещаемост два отбора от елита, хулиганите в пиринската бундеслига се развилняха

С по-висок зрителски интерес от два елитни отбора се похвали участникът в зона „Места“ на „А“-областната група „Стрела“ /Вълкосел/. Според изчисленията на хората от клуба средната посещаемост в „Клетката“ на сатовчанското село бие по този показател шлагера в Първа лига ЦСКА 1948 и затъналия „Септември“, които отчитат съответно по 217 и 395 зрители на мач. След равенството 1:1 с действащия шампион „Места“ /Хаджидимово/ вълците надградиха с 4:2 при визитата си на „побратимите“ от Блатска, на чийто терен домакинстваха в продължение на месеци, докато вървеше обновяването на техния дом. Двубоят тръгна с размяна на попадения, преди гостите да нанесат решителния удар, въпреки че останаха с човек по-малко след изгонването на един от голмайсторите Абидин Малаев. Лидерът на победителите Исмаил Гьов откри резултата, а Юксел Онбаши изравни. Малаев отново отреди на домакините ролята на догонващи, но паритета възстанови Кемал Карачобанов, за да настъпи мигът на Алил Чавдаров и Мустафа Барзев да блеснат и трите точки да отпътуват за Вълкосел.

Звездата на хаджидимовци Бл. Пасков не спира да вкарва /вторият отдясно горе/ К. Тановчев /в средата/ овладя страстите в дербито на ст. „Д. Лекин“

В дербито на кръга пред повече от 500 екзалтирани фенове на стадион „Димитър Лекин“ в Хаджидимово „Места“ излъга „Копривлен“ с 1:0 с гола на обичайния заподозрян в настоящата кампания Благой Пасков, който се разписа в 19-та мин. В зрелищната битка главните герои респектира със свирка в уста елитният лайсмен Костадин Тановчев.

Много грижи и работа създадоха на Дисциплинарната комисия в областната футболна централа в Благоевград хулиганите в пиринската бундеслига, които се развилняха през отминалия уикенд. Размяната на шутове и шамари между Христо Касареев от „Ураган“ /Михнево/ и Стоян Харизанов от „Бела 08“ в интригуващия сблъсък на челниците в БОГ-подгрупа „Струма“ им струва по 3 мача на трибуните. Капитанът на домакините Александър Тилев, който също отиде преждевременно под душа, пропуска една среща, както и Абидин Малаев от „Стрела“. Освен че падна болезнено вкъщи с 0:4 от „Червено знаме“ /Кочан/, тимът на „Дебрен” губи за три двубоя Садатин Четалбашев, който удари противников играч без топка. Заради пропуски в охраната, довели до оказване на натиск от непосредствена близост върху асистент-рефера на сблъсъка с гостите от „Левски“ /Крупник/, „Ветрен“ /Полена/ ще плати глоба в размер на 250 лева. Първоначално наказателната рота присъди и 5 мача сред зрителите на човека оркестър в домакинските редици Благой Зулямски, но отмени решението си, след като се установи, че не фигурира като длъжностно лице в официалния протокол, и в сила остана само паричната санкция. С по 150 лв. олекват „Юнак“ /Баня/ и „Краище“, които не се явиха за мачовете си съответно в Мосомище и Горно Дряново.

СТОЙЧО СТОИЦОВ