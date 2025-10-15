Стресът съсипва здравето ни

Всеки ден хората се сблъскват с напрежение – в работата, у дома, в общуването. Малко стрес е нормален и дори полезен, защото държи организма в готовност. Но когато стане постоянен и прекалено силен, той започва да разяжда здравето ни отвътре.



Медиците отдавна наричат хроничния стрес „тих убиец“. Той повишава кръвното налягане, ускорява пулса и натоварва сърцето. Доказано е, че хората, които живеят под постоянен натиск, имат по-висок риск от инфаркт и инсулт. Освен това стресът отслабва имунната система – прави ни по-податливи на настинки, инфекции и дори хронични заболявания.



Нервната система също страда. При продължително напрежение мозъкът започва да работи по друг начин – появяват се проблеми с паметта, концентрацията и съня. Постепенно стресът води и до психически проблеми – тревожност, раздразнителност, депресия.



Не бива да се забравя и влиянието върху храносмилането. Под напрежение стомахът и червата реагират бурно – появяват се киселини, подуване, запек или диария. Често хората посягат към нездравословни храни или алкохол, което допълнително усложнява положението.



Лекарите съветват да не чакаме, докато стресът ни сломи напълно. Нужно е всеки ден да намираме време за почивка и спокойствие – разходка, слушане на музика, среща с близки. Дори няколко минути дълбоко дишане или кратка дрямка могат да окажат огромно влияние. Полезна е и повече физическа активност.