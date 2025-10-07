GHB-728×90-May-2025
Строеж рухна в центъра на Мадрид, има пострадали работници

В центъра на Мадрид се случи тежък инцидент – сграда в процес на строителство се срути този следобед, предава БГНЕС. По първоначални данни трима работници са пострадали, а спасители издирват изчезнали хора.

От службите за спешна помощ информираха в платформата X, че пожарникари и спасителни екипи работят на място в близост до операта в испанската столица, след като „няколко етажни плочи са рухнали“. Работници, намирали се в сградата по време на инцидента, съобщили, че част от техните колеги са в неизвестност.

Операцията по издирване и спасяване продължава, като властите все още не са съобщили причините за срутването.

