Строена с тухли къща върху стар камион с мъж, жена, 4 деца и 2 котки на Рупите развесели българите

След като одобриха този начин на живот на немското семейство, зевзеци му измислиха и име – „каравазонет“

Снимка на къща, построена върху камион и паркирана в петричката местност Рупите, предизвика сериозно вълнение сред потребителите на специализиран български сайт за пътуване. Според автора на публикацията Благовест Лазаров в любопитното превозно средство, приличащо на кемперче с пощенска кутия и саксия с цветя на входната врата, имало мъж, жена, 4 деца и 2 котки. Собствениците се представили за германци, обяснили, че децата им учат онлайн и че в края на месеца заминават за Африка.

Явно тръгването няма да стане от България, защото вчера по обяд къщата на колела пресякла границата и вече е в Гърция. Оказа се обаче, че много от пътешествениците са я виждали и снимали в различни краища на страната.

Постът на Лазаров предизвика редица веселяшки коментари. Едни предположиха, че със сигурност в подвижната къща има печка на въглища, чугунена вана и телевизор с кинескоп, които пасват на визията на возилото, приличащо на ЗИЛ 131.

Други пресметнаха, че при видимата квадратура от 40-50 кв.м това „нещо“, паркирано в София, ще може да бъде продадено поне за 100 000 евро.

Трети проучиха обстойно возилото и установиха, че то е модел Mercedes-Benz L-series „Kurzhauber“ (къс капак) и се е произвеждал цели 40 години – от 1950 г. до 1990 г.

Янита Янкова пък наля допълнителна вода в мелницата на возилото, като обясни, че обитателите й били при нея наДеветашка пещера и силно я впечатлили, след като сутринта бащата накарал децата да почистят целия паркинг от боклуци.

Всъщност без изключение всички, коментирали нетрадиционния кемпер, са го одобрили и като визия, и като начин на живот, който той предлага.

Според запознати това е постоянен дом на хиляди западняци, които не плащат данъци за къща, могат да се местят в различни държави и така предлагат на децата си възможност да опознаят света не през компютърния екран, а на живо.

Тинко Симов, който през зимата живее на Рупите, обясни, че тук доста често спирали такива превозни средства, карани предимно от германци и французи. Друг потребител на сайта измисли и подходящо име на нестандартната къща, микс между каравана и мезонет, или казано по-просто „каравазонет“.

ВАНЯ СИМЕОНОВА