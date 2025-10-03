СТРОИТЕЛНА ТРЕСКА! Инвеститори с големи терени в Разлог, с. Баня и Банско изтупаха от праха мегапроекти за строеж на комплекси, предназначени за продажба

Една от причините е приемането ни в еврозоната и хората искат да вложат парите си, преди това да се случи и евентуално цените да нараснат още, смятат брокери

Собственици на големи парцели в Банско, Разлог и с. Баня изтупаха от праха забравени инвестиционни намерения и стартираха наново процедури по издаване на разрешителни за строеж на ваканционни и жилищни комплекси. Повечето признават, че целта на инвестицията им е продажба на вече завършените сгради.

В разложкото с. Баня такъв проект извади благоевградчанинът Илко Спасов, който бе съдружник в счетоводна къща с бившия депутат от СДС и заместник-кмет на Благоевград Ясен Попвасилев.

Спасов действа чрез фирмата си „Феникс Резорт“ ООД, а цел на инвестицията му е апартаментен комплекс в местността Драговчева чешма. Още през 2007 г. имотът е бил преотреден за жилищно строителство, но след като 6 г. такова не е започнало, към настоящия момент той все още е земеделска земя. Площта на терена е 11 547 кв.м, върху които Спасов планира строеж на 20 жилищни сгради по 100 кв.м всяка, като целта е продажбата им. До къщите ще има по 1-2 паркоместа, останалото ще е зеленина. Комплексът няма да се захранват с минерална вода. Собствениците сами ще решават как да се отопляват.

Институциите на МОСВ вече са дали насоки на Спасов, че е необходимо само препотвърждаване решението на Областна дирекция „Земеделие“ за промяна предназначението на земята и строително разрешение от община Разлог.

По данни от Търговския регистър „Феникс Резорт“ е регистрирана през 2006 г., а по последния й отчет през 2021 г. е имала оборот едва от 6000 лв. Фирмата е с 3-ма съдружници, а Илко Спасов държи 50% от капитала й. До юни месец 2025 г. в нея Спасов е бил съсобственик със сина на Попвасилев – Мартин, който е получил през 2019 г. дяловете от татко си.

Дано новите комплекси не станат като тази недостроена и продаваща се сграда в Банско, която обаче няма кой да купи

В Банско комплекс за туризъм и отдих „Гнездото“ в местността Момин гроб ще прави „Макс консулт.БГ“ ООД на Николай Вълков от София. Теренът е с площ 20 348 кв.м. Тук плановете са за 26 еднофамилни къщи на 2 и 3 етажа и многофамилна жилищна сграда с обслужващи обекти, резервоар за дъждовна и пречистени води. Височина на сградите ще е до 13 метра, а предвидената площ за озеленяване е 40%.

Инвеститорът предупреждава, че изкопните работи ще са с минимална дълбочина 3 метра. Отоплението на къщите ще е с електричество с термопомпи, климатици и мултисплит система, като се проучва и възможност за газ. В двора Вълков предвижда детска площадка, мултифункционално игрище и паркинг с 20 места. В партера на голямата кооперация са планирани зала, снек бар, тераса, стаи за персонала, охрана, лоби бар, рецепция, детски кът и хоби зала за игри. По етажите са разположени 30 апартамента, има място и за заведение за хранене. За терена е имало старо преотреждане, което е загубило правно действие и сега е необходима нова процедура.

Отново в с. Баня собственик на фирма за пелети от Белица ще строи 7 двуетажни и 9 едноетажни жилищни сгради с обща разгъната застроена площ от 2271,94 кв.м. Г. Пенчов се е насочил към местността Ракитако, където има имот от 8883 кв.м. Същият е отреден през 2006 г. за „Група сгради – еднофамилни къщи”, но и това намерение не е реализирано през следващите 6 г. и в момента теренът се води земеделска земя.

Параметрите на застрояването са 30% и озеленяване 70%. 16-те къщи ще се продават. Пред този инвеститор обаче има проблем – съгласно данни за съществуващи мрежи на “ВиК” ЕООД – Благоевград най-близкият водопровод се намира на около 1100 м от границите на имота, а най-близкият канализационен клон – на около 2000 м. Предвид голямото разстояние се предвижда захранването на имота с вода за питейно-битови нужди да се осъществи от собствен водоизточник с дълбочина до 10 м, откъдето ще се черпят по 0,2 л/сек. Това означава и преминаване на процедура в Басейнова дирекция „Западнобеломорски район”, която ще иска и изследване качеството на евентуално добитата вода и дали е годна за пиене.

Проблем с електроснабдяването не би трябвало да има, защото инвеститорът предвижда фотоволтаични панели, монтирани на покривите на сградите, и батерии за съхраняване на енергията. Не се предвижда централно отопление на сградите, нито захранването им с минерална вода.

В Баня „Моунте“ ЕООД на Цветослав Русков от София ще строи 10 къщи за гости от по 100 и 200 кв.м в местност Рудината. Върху 12 699-те кв.м ще има достатъчно място и за топило с минерална вода пред всяка от тях и по 2 паркоместа. Ще има и външен басейн с обем 700 кв.м.

И Разлог не остана настрани от строителната треска, която се задава. Тук благоевградската „Инфинити Енерджи Солар“ ООД на Димитър Тасев и Георги Калоянов се е насочила към местността Изворите, където фирмата разполага с площ от 6525 кв.м. Инвестиционното намерение е за 8 жилищни сгради – двуетжни, с обща застроена площ 928 кв.м. Всяка ще е със самостоятелен вход и паркоместа. Плътността на застрояване ще е 30%, което означава 70% озеленяване.

Според брокери на недвижими имоти 2025 г. е една от най-силните години за жилищния пазар, която сме наблюдавали за последните над 20 години. Предполага се, че една от причините е приемането ни в еврозоната, тъй като хората искат да вложат парите си, преди това да се случи и евентуално цените да нараснат още. От повишаване на цените се опасяват и инвеститорите, което обяснява стартирането на големи и почти завършени проекти 4 месеца преди края на годината.

ВАНЯ СИМЕОНОВА