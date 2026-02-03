Строителство на 5 детски площадки и мост над р. Джебре подхваща едновременно община Якоруда

С ударно строителство на детски площадки в града стартира новата година община Якоруда. Миналата седмица кметът Мехмед Вакльов информира РИОСВ, че планира едновременното изграждане на 5 такива, чиито площи варират между 190 и 1596 кв.м.

Площадките ще са открити и еднотипни. Всяка от тях ще съдържа игрови комплекси от детски съоръжения за различни възрастови групи и обособени места за сядане с цел осигуряване на максимален комфорт на обитателите, като достъпът до тях е предвиден по съществуващи улици.

Проектът е за 6 вида детски съоръжения за деца от 1- до 12-годишна възраст: комбинирани детски съоръжения за възрастови групи от 3 до 12 г. и от 1 до 8 г., комбинирана люлка за възрастова група от 1 до 12 г., музикално съоръжение „Кватина“ за деца над 3 г., музикално съоръжение „Маргаритка“ – барабан за деца над 3 г., и игра на дама. Площадките ще бъдат оградени с жив плет или огради.

Успоредно с тях общината започва и изграждане на мост за осигуряване на връзка между две улици и прилежащите имоти в квартали 58 и 60. Мостът ще е над коритото на река Джебре, изпълнен върху новоизградени монолитни подпорни стени на двата бряга на реката, целящи да се предпазят улиците от сезонни наводнения. Той ще е с дължина 4,55 м и широчина 6.0 м. В идейния проект за моста няма посочени дейности, свързани с водовземане от подземни води, както и такива, които биха могли да доведат до замърсяване на подземните води, поради което екоинституциите вече го одобриха. Поставиха обаче условие конструкцията на моста да бъде оразмерена за осигуряване провеждане на водни количества с обезпеченост 1%, да не се използва речното легло и прилежащите земи за депо за строителни отпадъци, да не се допуска пряко и непряко отвеждане на замърсители в подземното водно тяло и др.

ВАНЯ СИМЕОНОВА