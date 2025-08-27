Строителят на започнатата преди близо 30 г.  сграда при градската градина в Благоевград се активизира

Б. Деливерски с иск до съда да признае, че незаконният строеж не може да бъде довършен, ще си иска от общината вложените милиони с пропуснати ползи

Изпълнителят на недовършената близо 30 години сграда над градската градина в Благоевград Борислав Деливерски е завел иск в Административен съд да постанови решение, че строежът подлежи на премахване и към момента няма законови предпоставки той да бъде завършен. Незаконната сграда вече три десетилетия стои като грозен паметник на нереализирани управленски цели и в центъра на метри от сградите на общината и областната управа. Строителството й стартира въз основата на сключен в края на 1995 г. договор за отстъпено право на строеж върху общинска земя за изграждане на банкови и административни офиси и издадено година по-късно разрешение за строеж. През 2009 г. на строежа е издаден акт за приемане на конструкцията и това са всички документи от общината, с които разполага строителят. Между 2008 и 2022 г. има издадени 7 констативни протокола от общината, установяващи строителство без одобрени строителни книжа. През последните 4 години от РДНСК и ДНСК до общината са изпратени 16 писма, указания и разпораждания за установяване на законността на сградата.



„По неясни за мен причини общината отказва да ги изпълни“, коментира пред „Струма” Б. Деливерски и допълни: „През 2023 г. Районната прокуратура излезе с резолюция, че от страна на институциите са изчерпани всички възможности за отстраняване на констатираните от държавната строителна инспекция нарушения, а те са всички извършени СМР по части архитектура, ВиК, ел, отопление, вентилация и канализация на въпросната сграда, покрива, външни и вътрешни тухлени стени, замазки, керамика, окачени гипсокартонени конструкции, монтирани външна и вътрешна дограма, окачена фасада, изпълнени всички инсталации, съществени нарушения при изпълнение на одобрения технически проект в част „Конструкции“ и др.“.

В иска си до Административен съд той посочва, че по негова жалба срещу кмета на Благоевград в средата на юли прокуратурата е образувала досъдебно производство за скриване и унижощаване на оригинална строителна документация за сградата.

Деливерски отбеляза, че следващата му стъпка ще е внасяне на иск към общината да му възстанови вложените към 1,7 млн. лв. плюс лихвите и пропуснатите ползи.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА





