Приетият в “Пирогов” строител паднал от покрива на къщата на д-р Тумбев

Строител падна от 4 метра в благоевградското село Логодаж. Благоевградчанинът Стефан Слаев поправял покрива на къщата на известния лекар д-р Тумбев в селото, но явно изгубил равновесие и полетял отгоре . С политравма на главата пострадалият веднага е закаран в „Пирогов“.

Наскоро общинските съветници дадоха съгласието си известният благоевградски офталмолог да си купи земята в Логодаж, върху която преди години било разрешено на покойния му баща, също лекар, да си направи вила.

ЕКИП „СТРУМА“

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