Топ теми

Приетият в “Пирогов” строител паднал от покрива на къщата на д-р Тумбев

Дата:
от: Събития
(1) Коментар
( 731 )

Строител падна от 4 метра в благоевградското село Логодаж. Благоевградчанинът Стефан Слаев поправял покрива на къщата на известния лекар д-р Тумбев в селото, но явно изгубил равновесие и полетял отгоре . С политравма на главата пострадалият веднага е закаран в „Пирогов“.

Наскоро общинските съветници дадоха съгласието си  известният благоевградски офталмолог да си купи земята в Логодаж, върху която преди години било разрешено на покойния му баща, също лекар, да си направи вила.

ЕКИП „СТРУМА“

Коментар с Facebook

loading...
Tags:

Свързани новини

1 Коментар

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *