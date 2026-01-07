Струма АГРО! В градината през януари

НА ПОЛЕТО

Грижата за есенните посеви не слиза от януарския дневен ред на стопанина. Трябва внимателно да се прегледат и да се предприемат съответстващи на състоянието им мерки. Към края на месеца е нормално да се пристъпи към подхранване. От това подхранване се нуждаят пред всичко късно засетите и небратили пшеница и ечемик. Ако метеорологичните условия не позволяват, естествено е подхранването да се отложи за февруари, но трябва да се има предвид, че колкото повече се забавя, толкова повече не се отразява благоприятно на братенето. От специални наблюдения се нуждаят есенните посеви за поражения от житен бегач.

Трябва да се има предвид, че той нанася повреди и през по-топлите зимни дни. При наличие на ларви над икономическия праг на вредност следва да се набележат мерки за ефективна растителнозащитна намеса.

Не бива да отпадат от вниманието съхраняваните пшеница, ечемик, царевица, фасул, леща, фуражен грах и други видове зърно. Складовите неприятели са много – житната и оризовата гъгрица, бобовият зърнояд, молци, мишки, плъхове и др. Следва да се съблюдава също температурата и влагата, за да не се развият плесени и други гъбни заболявания. Ако не сте си потегнали машините за пролетните работи, крайно време е да сторите това през януари. През февруари ще трябва да се засяват някои култури, да се обработва почвата за по-късните, да се подхранват посеви.

В ЗЕЛЕНЧУКОВАТА ГРАДИНА

Най-голямата януарска грижа на градинаря е подготовката за отглеждане на ранните разсади. Трябва да бъдат приведени в наличност и пълна готовност всички материали, съоръжения и инструменти, за да бъдат използвани максимално малкото подходящи дни за работа през месеца. В оранжериите, особено в отопляемите, температурата и влагата са изключително благоприятни за развитието на различни болести и неприятели по отглежданите зеленчуци. Трябва да се следи за нападения от листни въшки, акари, оранжерийна белокрилка и др.

Съблюдаването на предпазните мерки и преди всичко на строгото спазване на температурния и водно-въздушния режим ще ограничи възможностите за развитие на гъбни болести. При нужда се предприема химическа борба. Който иска да отгледа ранни картофи, през януари трябва да постави посадъчния материал за рътене. Нерътените картофи никнат по-бавно и продукцията от тях закъснява.

От особено важно значение през месеца е сполучливият избор на зеленчуковия сорт и набавянето на необходимите семена. При преценката трябва да се вземат под внимание не само различни качествени показатели, свързани със собствения вкус или предпочитанията на потребителите при производство за пазара, но и срокът на узряване с оглед задоволяването на потребностите в желан период.

Не бива да отпада от контрол и състоянието на съхраняваните зеленчуци. Следи се температурата и влагата и внимателно се наблюдава за евентуалната поява на характерните за съхраняваните зеленчуци болести.

През месеца се пристъпва към засяването на семена за производство на разсади от топлолюбивите култури с дълъг вегетационен период, като домати, пипер, патладжан. Започва сеитбата на разсадите за ранно зеле и ран карфиол.

Не бива да се закъснява, но и по-ранната сеитба е съвсем нежелателна. Определяйте срока съобразно климатичните условия на района и начина на отглеждане. Много стопани отглеждат ранния зеленчуков разсад в сандъчета, които настаняват в оранжерии или в подходящи отопляеми жилищни помещения. Този начин е много добър от гледна точка на възможността да се пренася разсадът на най-подходящи за него места според променящите се условия през деня или в по-дълъг период. Бедата е в това, че обикновено засяват семената разпръснато, от което следват и всичките неприятности на разпръснатата сеитба. Най-честата от тях е развитието на болестта сечене на разсада, но не по-малки са неприятностите и от това, че на растенията не се осигурява достатъчно и еднаква хранителна площ. Затова препоръката е да се очертават предварително редове, по които да се полагат семената.

В ОВОЩНАТА ГРАДИНА

Овощните дръвчета са в зимен покой, но има за какво да се погрижат стопаните им. Трябва да се провери за повреди от бури и обилни снеговалежи. Счупените клони следва да се изрежат, а отрезите да се замажат с овощарски мехлем или блажна боя.

Проверете състоянието на обвивките на стъблата, направени срещу повреди от зайци и други гризачи. Повредите следва незабавно да се отстранят. Неблагоприятните за работа навън зимни дни е добре да се използват за потягане на овощарския инвентар. Захабените ножици, ножчета и триони следва да се наострят. Вижте състоянието и на стълбите и ако е необходимо, потегнете ги. Те също скоро ще ви потрябват за резитбата.

Сега, когато листата са окапали, по оголените клонки ясно личат мумифицираните плодове и гъсеничните гнезда. Изрежете ги с помощта на ножица гъсеничарка и ги хвърлете в огъня. От растителнозащитна гледна точка важно е изкореняването на изсъхналите и засъхващите дръвчета и на сухите клони. Несъмнено там зимуват различни вредители по овошките. Тази дървесина също се изгаря.

В хубави дни може да започне и резитбата, но това сега не е желателно. Налага се в по-големите градини, когато дните през февруари и март няма да стигнат резитбата да завърши преди началото на сокодвижението. През месеца може да продължите събирането на калеми от желани сортове, стига метеорологичните условия да позволяват това.

Проверявайте редовно състоянието на съхраняваните плодове. Ако има загнили, отстранете ги. Поддържайте възможната най-ниска температура, но не и под точката на замръзването, и създавайте условия за по-висока влажност на въздуха. Няма да мине много време и пак ще се садят дръвчета.

Сега е моментът да се изберат видовете и сортовете, да се уточнят местата на засаждане. Това изисква повече информация и повече знания. Но януари и без това е време, когато овощарят усърдно повишава знанията си.

В ЦВЕТНАТА ГРАДИНА

Основната грижа през януари за цветята е тяхното успешно презимуване в стайни условия. Изискванията им са различни, различни са и грижите, които трябва да се полагат. Външният им вид подсказва как се чувстват. При най-малка промяна към влошаване на вида им потърсете причините, за да ги отстраните колкото е възможно по-навреме.

От повече светлина се нуждаят цъфтящите сега циклама, азалея, примула, камелия, орхидеи и др. Постарайте се те да бъдат по-близо до прозорец с южно изложение. Ще се чувстват добре, ако температурата в стаята е около 18 градуса, а въздушната влажност по-висока. На светло предпочитат да са и кактусите и алоето, но трябва да им е прохладно – 5-10 градуса.

На по-тъмно и прохладно място (6-8 градуса) ще се чувстват добре хортензията, стайната роза, пеларгониумът и др. През този месец цветята най-общо се поливат по-рядко, но се съобразявайте с конкретните условия и специфичните изисквания на различните видове.

От чести поливки се нуждаят азалеята, цикламата, примулата и други, които в момента са в период на активна вегетация и цъфтеж. Кактусите, алоето, хортензията, стайната роза и повечето сукулентни видове изпитват по-малка нужда от вода. Поливайте ги рядко.

Светлината е необходима на всички стайни растения, дори и за най-невзискателните към нея. Прахът ограничава достъпа на и без това оскъдната през месеца светлина. Почиствайте го редовно от листата с помощта на влажна кърпа, четка, а най-добре е и периодично да ги „къпете” под душ с хладка (около 18 градуса) вода. Сухият въздух се отразява зле на повечето стайни цветя, особено в жилищата с парно отопление. Затова периодично ги пръскайте с помощта на пулверизатор.