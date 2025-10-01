Струма АГРО: Грижи за градината през октомври

Есента бавно, но сигурно разстила златистата си премяна – огненожълтите листа постепенно променят своите багри в оранжево, червено и земно кафяво. Най-приятното и най-стабилно време от годината. Слънцето все още напича, но с приятни галещи лъчи, няма ги капризните променливи настроения на пролетта, а суровите студове тепърва предстоят… През октомври растенията започват постепенно да посърват и цялата градина се готви за дългата зимна почивка. През този период е нужно да се положат особени грижи, които ще помогнат на растенията да преживеят безпроблемно зимните студове и да се развият максимално бързо на следващата пролет.

Зелената морава

През октомрви трябва да подготвим тревния килим за предстоящите студени месеци. Тревата трябва се поддържа на средна височина (около 6-7 см), за да не задържа излишна влага. След окосяване почвата е добре да се подхрани с калиеви и фосфорни торове с ниско съдържание на азот. Периодът е все още благоприятен за засаждане на вечнозелени дървета и храсти, но колкото по-бързо направим това, толкова по-добре. Когато есенният листопад е в разгара си, моравата задължително трябва да се почиства от нападалите листа поне веднъж седмично. Ако листата се задържат по-дълго върху тревния чим, особено при дъждовни и хладни дни, може да се появят гнилостни процеси. Отдолу тревата пожълтява и загива. За събирането на листата може да си послужим с гребло или телена метла, като всичко събрано своевременно се складира в компостера.

Аерирането

Товае друго важно мероприятие и ако сме пропуснали да го направим през септември, сега е крайно време да се заемем с това. Аерацията ще позволи на почвата да диша и тревата ще се развива много по-добре.

Иглолистни и широколистни растения

До настъпването на първите студове всички растения трябва да се полеят обилно и най-вече иглолистните. По този начин ще им осигурим добра среда за прекарване на зимния период. Младите магнолии трябва да се увият с полиетилен или да се покрият донякъде надземните части с дървесни трици, шума или слама. Разперените клони на храстите трябва да се привържат към стъблото за да ги предпазим от натрупване на тежък и мокър сняг, който впоследствие може да ги пречупи. Нужно е да привържем младите фиданки към колчета за да се изправят и виреят в правилен растеж.

Пострадалите дръвчета

Често се случва по време на беритба някои дървета да понесат известни поражения. Възможно е някой по-дебел клон да се счупи под тежестта на пловодете или по невнимание. Кората може да се ожули от използването на стълби, куки, градински съоръжения или превозни средства. Желателно е да не пренебрегваме отстраняването на подобни „отворени рани”, които ще улеснят проникването на различни микроорганизми във вътрешността на дърветата и могат да доведат до гниещи процеси. Счупените клони се прерязват до здраво, ако видимо е възможно от там да израснат нови леторасти, които да възстановят загубената част. В противен случай, клонът се отрязва в основата (дебелата част при мястото на разклонението) и успоредно на него, без да се засяга самият пръстен. По същия начин се третират и по-тънки клони, някои от които може да се отрежат с ножица, вместо с трион. Ожулената кора се почиства, като се обрязва до здраво място с остро ножче, за да се получи гладка повърхност на изрезката. Отрезите се замазват с блажна боя или овощарски мехлем. По този начин се предотвратява не само проникването на вода и микроорганизми, но и вредното влияние на температурните амплитуди.

Цветната леха

През октомври се събират последните семенца от цветната градина, разпределяме внимателно в хартиени пликове, надписваме и ги съхраняваме в картонена кутия за следващата година. Сега е и месецът, в който трябва да се погрижим за луковичните цветя. Луковиците на лалетата се засаждат от септември до ноември, а на нарцисите през септември и октомври. При засаждане е добре да ги оформим в цветни лехи, съобразно багрите и височината на растенията. За да не замръзнат, е желателно да ги покрием с органична тор. Топлите и слънчеви дни на октомври са подходящи и за засаждане на есенни теменужки. Сега е моментът да се впуснем в цветни композиции и да съчетаем смело едроцветни теменужки с по-дребноцветни разновидности, като например „Avalanche” и „Sorbet”. В края на месеца трябва да осигурим защита на старите рози от студа, като ги загърлим или покрием със стари чували. Всички видове рози трябва да се подрежат с около 30 см от върха и да се загърлят с 25-30 см пласт почва, шума и клонки. Премахват се всички счупени и наранени леторасти. Намалява се височината на чаено-хибридните рози. Пълзящите видове може да се предпазят и като внимателно приведем клоните към земята и ги покрием с почва и елхови клонки. Ако прогнозата за месеца е за много ниски температури, добре е да извадим грудките на далиите, гергините и късно цъфтящите гладиоли.

Топлолюбивите растения на закрито

Зиморничавите тропически видове трябва да се приберат на топло. Лимоните, маслиновото и лавровото дърво могат да понесат кратки застудявания, но е редно да сме много предпазливи, ако се очакват внезапни студове. Тези растения се адаптират много по-добре при постепенно понижаване на температурите. Цитрусовите растения и бугенвилеята задължително трябва да се приберат вкъщи, но веднага след като времето се подобри е добре отново да се изнесат на открито – на въздух се повишава жизнеспособността им и се намалява вероятността от поява на вредители. Време е също така да приберем растенията от балкона – мушкатото и сакъзчетата трябва да се зазимят за следващата пролет. Тъй като при тях цъфтежът все още продължава, поливането става и в закрити помещения.

Алпинеуми и малки езера

Преди да настъпят трайните студове, трябва да се погрижим за декоративното градинско езеро. Добре е да го покрием с метална или пластмасова мрежа, което ще предотврати падането на листна маса и ще улесни почистването. Водните лилии може да презимуват във водата, ако нивото й е над нивото на съда, в който са засадени. В случай, че няма такава възможност, е найсигурно да ги извадим от езерото и да ги пренесем в светло и топло помещение, поставени в аквариуми или пък в по-големи съдове с вода. Езерата с бетонни стени трябва да се източат, в противен случай е възможно да се образуват пукнатини. Ако това мероприятие е невъзможно или трудоемко, може да си послужим с големи парчета пенопласт – пуснати във водата парчетата ще предотвратят напукване на стените. Ако езерото е пресушено, трябва да се покрие с найлон или друг покривен материал. Обикновено алпинеумът се прави с цел да внесем частица от природата в двора на къщата. Ако се придържаме към това правило, е хубаво да оставим растенията да се развиват на воля и да правим корекции единствено за промяна на цялостния изглед. Все пак не бива да позволяваме зелените или цъфтящи растения да бъдат затрупани от листопадните. Ако допуснем това, растенията от алпинеума може да загният. Почистването на прецъфтелите цветове и плевенето са задължителни мероприятия.

Градинските съоръжения и мебели

Влагата и студовете увреждат градинските мебели и съоръжения. Редно е да им отдадем нужното внимание и да ги покрием с подходящи непромокаеми материали или просто да ги приберем на закрито, ако това е възможно. Сега може да направим и по-прецизно почистване на барбекюто. Всички градински уреди трябва да се почистят добре и да се приберат на подходящо място – така или иначе едва ли ще се наложи да ги използваме до пролетта. Всички съдове, кошници и висящи саксии също се прибират за следващата пролет.

Растителна защита

В плодовата и зеленчуковата градина трябва да следим за развитието на различни инсекти и заболявания – малинова галица, зелева муха, гъбички. Веднага след приключване на листопада при костилковите овошки, дръвчетата трябва да се третират с 2% бордолезов разтвор против сачмянка и къдравост.

Ако отглеждате плодове и зеленчуци, все още има много за събиране и съхранение за предстоящите студени зимни месеци. Междувременно ето списък с манипулациите, които трябва да извършите през този месец.

В цветната градина

Ето с какво да се заемете в цветната градина този месец:

Приберете грудките за съхранение през зимните месеци. Отстранете всички мъртви листа, преди да ги съхранявате.

Подрязвайте катерещити рози, след като приключат с цъфтежа, и завържете стъблата, преди есенните ветрове да причинят щети.

Изчистете падналите розови листа, за да предотвратите презимуване на болести като черно петно.

Изрежете многогодишни растения, които са изчезнали. Като алтернатива оставете мъртвата зеленина на място, за да приютите дружелюбната дива природа.

Този месец е идеалното време за засаждане на жив плет , ядливи живи плетове и преместване на декоративните дървета и храсти.

В зеленчуковата градина

Ето основните дейности и манипулации, които трябва да направите в зеленчуковата градина през този месец:

Завършете прибирането на грах и боб. Когато приключат с растежа, просто отрежете растението на нивото на земята, оставяйки корените в почвата. Тези култури фиксират азот, който бавно се отделя в почвата, когато корените се разрушат.

Ако планирате да отглеждате грах и фасул през следващата година, започнете подготовката на площадката, като изкопаете окопи и запълнете с оборски тор.

Берете реколта от тикви и тикви преди първите слани. Те бързо стават каша, ако се оставят навън!

Когато берете зелето си, оставете корена в земята и направете разрез напречно на стъблото, за да насърчите зачервяването на по-малките листа.

Закачете всички растения от домати и пипер със зелени плодове с главата надолу на закрито, за да узреят.

Защитете главите на карфиол от замръзване, като увиете външните листа около тях и ги закрепите с връв.

Нарежете пожълтялата листа на аспержи до 5 см от земята.

В овощната градина

Ето основните задачи, които трябва да вършите във вашата овощна градина този месец:

Ако все още не сте го направили, отрежете плодните пръчки на вашите летни плодни малини, оставяйки новите зелени бастуни за реколтата през следващата година. Завържете малиновите бастуни за следващата година, за да засадите опорни жици или ограда.

Преместете цитрусовите дървета на закрито на светло място без замръзване (4-12°C), далеч от студени течения и радиатори. Намалете поливането през зимата, но не оставяйте растението да изсъхне напълно.

Изчистете сламата около основата на ягодовите растения, за да увеличите вентилацията. Отрежете старата зеленина, за да насърчите нов растеж.

За да проверите кога ябълките са узрели, внимателно ги повдигнете в дланта си или ги дръпнете леко – те трябва да се отделят лесно.

Отстранете всички болни плодове от клоните или земята, за да не заразят реколтата от следващата година.

Отстранете мрежата от клетките с плодове, за да позволите на птиците да хванат и изядат всички вредители, които дебнат там.

Направете зимно измиване върху стволовете и клоните на овощните дървета, за да унищожите презимуващите вредители.

Какво може да засадите в градината през октомври?

Ако искате да намалите част от стреса от градинарството следващата пролет, опитайте да засадите в градината си устойчиви на студ култури през октомври – чесън, лук, спанак, киселец, магданоз, копър, кориандър, моркови, цвекло.

Освен това, благодарение на тази техника, ще можете да приберете първата си реколта по-рано от обикновено.

А фактът, че при есенна сеитба някои от културите плододават много по-добре, не може да се отрече. Например зимният чесън – той се счита за златен стандарт на вкус и качество.

По правило той се засажда в началото на октомври, а неговият „събрат“ лука – през октомври-ноември.

Студоустойчивият копър, чиито семена ще покълнат дори когато навън е само няколко градуса над нулата, може да бъде засаден през есента с падането на първата лека слана (отново най-често това след случва през втората половина на октомври и ноември). Всичко това важи за кориандъра и магданоза.

Но за спанака са подходящи два различни периода за засаждане: началото на октомври и периодът, когато се установят стабилни ниски температури с лек спад под нулата. В първия случай спанакът ще образува листа през зимата, във втория – те ще се появят през пролетта.

И накрая – би било подходящо да затворите списъка с такива култури като салатна горчица (края на октомври-ноември), киселец (ноември), моркови (дни, когато температурата не е по-ниска от +5 градуса), цвекло (температурният диапазон започва от 0 и завършва при -5 градуса), репички (стабилни минусови температури).

За зеленчуците, които се планират да бъдат засадени през октомври, трябва да изберете високо, добре осветено място и да го изкопаете внимателно. Почвата трябва да бъде наторена с хумус, пепел и вар, а плевелите също трябва да бъдат отстранени. Не е необходимо да правите бразди близо до краищата на лехите, в противен случай стопената вода или есенният дъжд ще отмият почвата. Подгответе питателна почва от градинска почва, речен пясък и изгнил компост, взети на равни части.

За сеитба през октомври е важно да се изчисли правилно времето. Семената не трябва да се оставят да покълнат преди замръзване. Опитните градинари определят момента, използвайки парче почва – ако тя леко замръзне и се размрази за няколко часа в средата на деня, семената могат да бъдат засадени. За покълване повечето култури се нуждаят от температура най-малко +5°C. По-добре е да ги засадите, когато температурата падне до +1 – +3°C и остане на това ниво няколко дни.





