Струмска слава привлече шампион от Трета лига

Радомирският футболен клуб „Струмска слава“ привлече в редиците си вътрешния полузащитник Стивън Манолов. 20-годишният футболист, който през есенния полусезон игра във втория отбор на Славия, се подготвя със „Славата“ от началото на зимната подготовка, и до тук взе участие във всички контролни срещи. Манолов започва футболния си път в школата на Миньор (Перник), след това преминава последователно и през школите на Славия, ЦСКА София и Септември София. Дебютира в мъжкия футбол за отбора на Миньор, с който става шампион на Трета лига през сезон 2023/2024. Следват престои в Трета лига в отборите на Гранит (Владая) и втория отбор на Славия. „Позитивно настроен съм и идвам с желанието да помогна на отбора с каквото мога. Виждам много добра организация в клуба и съм оптимист, че ще направим хубави неща през пролетния полусезон. Нека привържениците идват на стадиона, за да ни подкрепят. Доброто предстои!“, каза новото попълнение на „Славата“.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА