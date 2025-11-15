„Струмска слава“ приема страдащия в атака „Пирин“ (Рз)

„Струмска слава“ се стреми да запази отличния си домакински баланс и в днешния мач с „Пирин“ (Рз). Радомирци имат 6 победи и 1 равенство досега – с „Витоша“ (2:2) през август. Футболистите на наставника Стефан Гошев са в серия от 8 поредни двубоя без поражение, а последната им загуба бе на 17 септември от „Кюстендил“ (0:3). Те изостават само на 1 точка от лидера „Рилски спортист“ и не крият амбициите си за завръщане във Втора лига. Пиринци пък се борят за оцеляване, което минава през вземането на точки и като гост. За реализирането на тази цел днес не може да помогне Теодор Чолев, който най-вероятно ще се подложи на операция. Критична е ситуацията и около другото изявено острие Петър Попадийн. Той има проблеми с травма, която може да го извади от сметките на Христо Джоджов. Така отново като основни оръжия в нападение се очертават Петър Дънгов и Благой Родов, освен ако наставникът не реши да изтегли напред и Атанас Чепилов.

Ст. Гошев

Мартин Газиев също страда от контузия и поради тази причина бе сред резервите в предишния мач с „Германея“, когато остана на пейката до края, заради тежкия терен.

ГЕОРГИ СТОЯНОВ