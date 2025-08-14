Струпват жандармерията край Рилския манастир заради Голяма Богородица и празника на Свети Иван Рилски

Преди големите християнски празници Свето Успение Богородично – на 15 август, и Успение на Свети Иван Рилски – на 18 август, се очаква да бъде засилен трафикът към Рилския манастир. За да бъде гарантирана сигурността на миряните и гостите, в района на манастира ще има засилено полицейско присъствие от 14 до 18 август, в охранителната операция ще бъдат включени и служители на жандармерията.

Призоваваме гражданите да спазват правилата за движение, да не спират в активната пътна лента и да спазват указанията на полицаите.

От полицията призовават гражданите да не палят огньове, за да не се причиняват пожари. Да не оставят в паркираните си автомобили документи и ценности, да бъдат с повишено внимание, за да не станат жертва на джебчии.

При възникване на проблем гражданите да се обаждат на тел. 112 или да се обръщат към полицаите в района на Рилския манастир.





