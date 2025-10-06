„Стр. слава“ обърна симитличани след почивката в Радомир

„Струмска слава“ победи „Септември“ (Сим) с 3:2 след пълен обрат през второто полувреме в Радомир. Това бе втори пореден домакински успех за футболистите на благоевградския наставник Стефан Гошев с този резултат след като по същия начин бе преодолян и дубълът на „Славия“. В началните минути Чавдар Христов проби и центрира добре на първа греда към Дейвид Джоров, чийто шут мина до рамката. Последва силен удар на Добромир Панчаревски, отразен от Йордан Димитров. Христов също опита късмета си от границата на наказателното поле, но топката прелетя над вратата. Симитличани излязоха напред с гол на капитана Тодор Траянов в 26-та мин. Той се разписа с красив фронтален изстрел от 25 метра, пронизал лявата сглобка. В 44-та мин. Симеон Димитров-Симба можеше да удвои при контраатака, ала би в аут. След почивката радомирци вдигнаха оборотите и Любомир Тодоров изравни в 51-та мин., когато засече центриране в пеналта. Владислав Николов спаси удари на Христов и Александър Аспарухов, но в 65-та мин. Александър Аспарухов се поправи и вкара за 2:1. В 71-та мин. Николай Арахангелов направи самостоятелен рейд по крилото, влезе в наказателното поле и не остави шансове на Николов – 3:1. Избраниците на старши треньора Спас Стоименов се хвърлиха по-смело напред и в 75-та мин. пред Здравко Карадачки се откри отличен шанс да се нареди сред голмайсторите, ала Й. Димитров отрази удара му. В 88-та мин. Влади Ласков проби мощно по левия фланг и с десния крак шутира в далечния ъгъл на радомирския страж за 2:3.

Т. Траянов (вляво ) даде аванс на гостите Ал. Аспарухов (на преден план ) отбеляза дежурния си гол Н. Арахангелов (вляво ) практически реши мача с майсторското си попадение

“СТР. СЛАВА“: Й. Димитров, Мицаков, Митов, Г. Иванов, Савов, Тодоров, Джоров (60-Стойков), Войнов (60-Янев), Арахангелов (75-Осман), Аспарухов (81-Тасев), Ч. Христов (75-Петров)

„СЕПТЕМВРИ“ (СИМ): Вл. Николов, Янков, Й. Костов, Великов (46-Весков), Михайлов, Попев (46-Ласков), Траянов (73-Ив. Иванов), Карадачки, Попов, Панчаревски (53-Ячев), С. Димитров (46-Ас. Георгиев)

ИВАН ДЕЛЧЕВ