СТУДЕНИ ДОСИЕТА! Община Дупница обяви смъртта на изчезналия Янек Миланов по молба на брат му

Община Дупница обяви смъртта на Янек Миланов, изчезнал преди повече от 5 години. Обявяването е в отговор на молба от Марио Миланов – брат на безследно изчезналия дупничанин. На основание определение от Районен съд – Дупница е постановено молбата да бъде разгласена. От дирекция ГРАО са съставили граждански акт по повод на обявената смърт.

Янек Миланов изчезна на 31 юли 2020 година. Бившият главен прокурор Иван Гешев в свое изявление пред медиите в ливадите край дупнишкото село Крайници, където се предполагаше, че може да бъде открит Янек, тогава твърдо заяви, че ще впрегне целия ресурс, с който разполага, и Янек Миланов ще бъде открит. Всичко се оказа празни обещания…

По искане на Иван Гешев разследването по случая беше преместено от Дупница в София, но после беше прекратено, а соченият като заподозрян за изчезването на Янек Миланов Васил Капланов-Каплата е на свобода.

На 31 юли 2020 г. Янек Миланов, който се върнал от Франция, където живее от години, за да нагледа апартамента си в жк „Бистрица” в Дупница, вечерта около 22.00 часа казал на съседите си, като хвърлил ключовете от автомобила си на масата пред блока, където отсядали всяка вечер: „Отивам на среща с Васил Капланов-Каплата, отдавна иска да поговорим”. Тръгнал и не се върнал… Съседите го чакали до късно през нощта да се върне.

Братовчедка на Янек Миланов подава сигнал в РУ на МВР – Дупница на 1 август 2020 г., че Янек Миланов не се върнал от среща с В. Капланов-Каплата, и се опасява, че нещо може да му се е случило.

Издирването на Янек обаче започнало чак на втория ден след изчезването му. Започва търсене на видеозаписи, от които се вижда, че Янек се качва в джипа на В. Капланов, който бил пакиран зад блока, където Янек живее. От видеозаписи от камери на частни лица и магазини се вижда, че джипът на Каплата излиза извън Дупница и се отправя в посока село Крайници, където бащата на Васил Капланов има наследствена къща. Вижда се на камери в селото, че джипът прави няколко кръга в центъра на селото, като се вижда и човек на седалката до шофьора, но не е идентифицирано кое е лицето.

Моменти от полицейското претърсване

Пак от видеозаписи се установява, че джипът на В. Капланов се е върнал в комплекса в Дупница, но той бил сам. В къщата на бащата на Капланов в Крайници е извършен обиск, но не е открита следа, че В. Капланов е бил там в злополучната нощ. Извършени са обиски в дома на баща му в Дупница и в апартамента му в Дупница, който е срещу този на Янек. В къщата на баща му, в която често пребивава и В. Капланов, са открити множество патрони и законна пушка. Едва тогава Васил Капланов е задържан, но не за изчезването на Янек Миланов, а за незаконно притежание на боеприпаси. Едва на 7 август Окръжна прокуратура – Кюстендил се самосезира по случая „Янек”, който е иззет от Софийска прокуратура по нареждане на Иван Гешев.

По казуса „Янек” беше задържана и бившата жена на В. Капланов-Каплата – Петя, от която той има двама синове. Тя е разпитвана дали е имала връзка с изчезналия Янек, след като брат му Марио Миланов обяви пред медии, че е имала връзка с брат му Янек. Тя е отказала да бъде подложена на детектора на лъжата и твърдяла, че не познава Янек…

Срещу големия син на В. Капланов – Никола, който тогава бе студент в ЮЗУ, също беше повдигнато обвинение, че на няколко пъти е посягал на автомобила на Янек, докато той е бил в чужбина. Накрая Капланов-младши беше оневинен от съда.

Конфискуван бе джипът на семейството на Каплата, в който за последно се е качил Янек.

Криминалисти от София на няколко пъти „разкостваха” автомобила, който бе оставен на отговорно пазене в двора на полицията в Дупница, но не откриха следи от Янек. Пред погледа на съкварталците криминалистите разглобиха и два автомобила, собственост на Петя и на В. Капланов, паркирани пред блока, където живее Капланов. Той и бившата му съпруга са разделени от години.

През 2022 г. Петя поиска от Окръжна прокуратура – Кюстендил да върне джипа, който се води и нейна собственост, както и на бившия й съпруг В. Капланов. След разрешението на Окръжна прокуратура Капанов отказа да прибере джипа от полицията в Дупница с мотива, че бил ограбен, липсвали части от него, но накрая си го взе и все още дупничани го засичат да се движи с него по улиците на града.

Синът на Каплата – Никола, беше пък обвинен, че се заканва на приятеля на Янек – Димитър Недев-Мутката, като го гледал лошо и се заканвал с въртене на глава…

Същото обвинение бе повдигнато и на В. Капланов, който, докато е под домашен арест, заплашил по телефона Д. Недев, че децата му ще останат без баща, докато той бил на море с тях и приятелката си.

Делото се проточи близо 2 години, но в крайна сметка Капланов беше оневинен по повдигнатото му обвинение, а Д. Недев се движеше с охрана от полицията, която той е изискал, за да го пазят от Капланов.

Полицията в Дупница известно време продължи да издирва Янек Миланов. Водолази от София обходиха водоемите в землището на Крайници. На два пъти жандармеристи кръстосваха нивите край селото да търсят следи от Янек Миланов. Дори конна полиция, изпратена от София, два дни обикаля полето край село Крайници, но не откриха никаква следа от Янек Миланов.

Братът Марио Миланов: Има доказателства, че една година е подготвяно убийството

„Всичко това беше едно вдигане на шум, кьорфишеци, имитиране на дейност. Няма дори повдигнато обвинение, а Капланов се разхожда на свобода”, каза преди 2 г. пред Флагман.бг Марио Миланов – брат на Янек.

„Има доказателства, че една година е подготвяно убийството, разпитвано е подробно за живота и навиците на Янек. Аз знам, че Капланов е преследвал Янек, когато е бил в България. Дебнел го е, когато се прибира. Много приятели на Янек знаят за това и са свидетелствали. Припомням и че една седмица след събитието нищо не е правено по въпроса“, добавя той.

„Бившата съпруга на Капланов – Петя, е осъдена на първа инстанция и по двете обвинения за лъжесвидетелстване. Очаквахме делото за лъжесвидетелстване, тъй като с нейната присъда се доказва мотив за престъпление, но вече пети месец мотивите не са публикувани за тази присъда. Никой не взема предвид, че след като тя е осъдена, има мотив за престъпление“, заяви тогава М. Миланов.

Срещата на М. Миланов с Ив. Гешев

Марио Миланов е категоричен, че освен гръмките обещания на главния прокурор Иван Гешев в дните след изчезването на Янек, които си останаха само думи, в момента, в който досъдебното производство отива в Националното следствие, всякакви по-нататъшни действия са спрени.

„Разследващите отказват да продължат с мотив, че няма основание за това. Разследването от доста време е „на трупчета”.

Че е отвлечен и убит, аз вече нямам съмнение, колкото и болка да ми причинява тази мисъл. Продължавам да твърдя, че Капланов е човекът, който е отговорен“, коментира тогава Марио Миланов.

