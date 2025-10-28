Студенти от ВТУ „Тодор Каблешков“ се запознаха отблизо с модерното производство и технологии на „Грома Холд“

Производствената база на „Грома Холд“ в с. Бело Поле отвори врати за студенти от специалност „Транспортно строителство“ към Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ – София. Посещението, организирано от преподавателите доц. Благойка Кадийска и гл. ас. Петя Стефанова, бе част от практическото обучение на бъдещите специалисти и предостави възможност за пряк контакт с реалната работна среда.

В рамките на срещата студентите се запознаха с дейността на компанията, основните направления, по които работи, както и с някои от ключовите инфраструктурни проекти, реализирани от „Грома Холд“. Екипът представи структурата и организацията на работа, както и високотехнологичната техника и съвременните решения, които се прилагат в пътното и транспортното строителство.

По време на обиколката студентите посетиха Завода за производство на вибропресовани бетонови елементи в базата в с. Бело поле, където имаха възможност да проследят целия производствен процес – от подготовката на суровините до автоматизираното опаковане на готовите изделия. Впоследствие те разгледаха и Строително-изпитвателната лаборатория на компанията, където техническият ръководител инж. Тодор Минчев демонстрира методи за контрол и анализ на качеството на строителните материали и смеси.

Една от най-впечатляващите демонстрации беше изготвянето на асфалтови пробни тела и измерването на техните характеристики – процес, който показа на студентите как прецизността и иновациите вървят ръка за ръка в ежедневната работа на „Грома Холд“.

Посещението бе ценна възможност за бъдещите инженери да натрупат практически знания и да се докоснат до реалните процеси, които стоят зад модерното инфраструктурно строителство. Такива инициативи утвърждават „Грома Холд“ като компания, отворена към младите специалисти и ангажирана с развитието на новото поколение експерти в строителния сектор.