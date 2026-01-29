Студенти от НАТФИЗ ще добиват актьорски опит на дупнишка сцена

Общински драматичен театър „Невена Коканова“ в Дупница отваря своята сцена за студентите от НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“. Културната институция и висшето учебно заведение сключиха меморандум за сътрудничество, подписан съответно от изпълняващия длъжността директор Иван Иванов и ректора проф. Мирослав Дачев. В срещата участие е взел и функционалният помощник-ректор по стратегическо развитие и партньорство на академията Ива Йорданова.

Изпълняващият длъжността директор на дупнишкия театър Иван Иванов /вляво/ и ректорът на НАТФИЗ проф. Мирослав Дачев На срещата бяха обсъдени бъдещите дейности, като присъства и функционалният помощник-ректор по стратегическо развитие и партньорство на академията Ива Йорданова

„Партньорството цели развитие на съвместна художествена-творческа дейност и разширяване на възможностите за практическо обучение на студентите в реална сценична среда. Споразумението предвижда реализация на общи творчески проекти, обучителни практики и взаимно гостуване на спектакли. Така ще се създаде по-широко поле за изява на студентите от всички специалности в академията, както и по-добър подбор на кадри за артистичната дейност на театъра в Дупница.

Очакванията и на двете страни са партньорството им да отвори нови професионални перспективи пред младите таланти и да допринесе за обогатяването на културния живот в Дупница“, коментираха от ОбДТ „Невена Коканова“.

ДИМИТЪР ИКОНОМОВ



