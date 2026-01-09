Студенти от Правно-историческия факултет на ЮЗУ посетиха Сметната палата на Република България

Студенти от специалност „Право” на Правно-историческия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“ осъществиха учебно-практическо посещение в Сметната палата на Република България в рамките на обучението си по дисциплините „Финансово право“, „Административно право“ и „Административен процес“. Посещението бе организирано с цел надграждане на теоретичните знания чрез пряк досег с дейността на една от основните независими институции в системата на публичното управление. Групата бе водена от декана на факултета проф. д.н. Габриела Белова-Ганева, доц. д-р Валентина Александрова, гл. ас. д-р Антония Методиева и гл. ас д-р Албена Иванова.

В хода на срещата студентите се запознаха с правомощията, функциите и мястото на Сметната палата в системата на публичния финансов контрол, както и с нейната роля като независим орган за външен одит на публичните финанси и гарант за законосъобразното, ефективно и прозрачно управление на публичните средства. Обсъдени бяха основните принципи, разглеждани в рамките на учебния процес – институционална независимост, отчетност, законосъобразност и ефективност на публичната дейност.

Особен акцент бе поставен върху практическото приложение на нормите на финансовото и административното право, включително върху видовете одит, процеса на планиране и изпълнение на одитната дейност, както и върху значението на годишните одитни доклади като инструмент на парламентарния и обществения контрол. С организацията и дейността на институцията, както и с предизвикателствата пред съвременния публичен одит, студентите бяха запознати от Добринка Михайлова – ръководител на звено „Планиране, отчитане, развитие и качество на одитната дейност“.

Моменти от посещението на студентите начело с декан на ПИФ проф. д.н. Г. Белова в Сметната палата



В контекста на обучението по административно право и административнонаказателна отговорност беше представена и ролята на Сметната палата като административнонаказващ орган по Закона за обществените поръчки, Закона за политическите партии и Изборния кодекс. Тези аспекти бяха разгледани от Симона Търъшева – директор на дирекция „Правно-нормативно осигуряване“, като се обърна внимание на практическите измерения на правната уредба и значението й за гарантиране на законността в публичния сектор.

По време на посещението студентите бяха информирани и насърчени да кандидатстват за стаж в Сметната палата, което предоставя възможност за прилагане на придобитите знания в областта на финансово и административно право в реална институционална среда и за професионална ориентация в областта на публичния контрол и одита.

Посещението на студентите е част от последователната политика на Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ за интегриране на академичното обучение с практиката и за формиране на устойчиви професионални компетентности у студентите в областта на публичните финанси, контрола и административноправната защита на обществения интерес.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА