Студенти от три утвърдени турски университета финализират обучението си в Техническия факултет на ЮЗУ

Студенти от три утвърдени турски университета финализират обучението си по програма „Еразъм+“ в Техническия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“. Поредната група студенти бе посрещната през зимния семестър на настоящата академичната 2025/2026 година.

Студентите от Турция с декана на Техническия факултет проф. д-р инж. Сн. Андонова, зам. декана проф. д-р инж. Г. Атанасова и преподаватели



В рамките на мобилността обучението си във факултета финализират Ойкю Бойазкесенли от Техническия университет „Йълдъз“ в Истанбул, Берат Чифчи от Техническия университет в Ескишехир, Ахмет Сефа, Хюдаверди Ай и Рамазан Ертугрул Айдоган от университета в Газиантеп .

Студентите взеха участие в лекции, лабораторни упражнения и практически проекти в областта на инженерните науки.

Техническият факултет привлича все повече международни студенти благодарение на модерната учебна среда, високия академичен стандарт и разширяващите се международни партньорства.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА

