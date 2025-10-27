Студенти от уникалния Випуск 2000 на ЮЗУ вдигнаха наздравици 25 г. след завършването, изнесоха открит урок за Граовското хоро

С незабравима среща и купон на макс някогашни студенти ознаменуваха 25 г. от завършването на специалност „Физическо възпитание и спорт“ в Югозападния университет в Благоевград. А Випуск 2000 е уникален не само защото е първият за новото хилядолетие, а и заради изградените взаимоотношения, сплотеността, създадените приятелства…

Главен „виновник“ за срещата бе Мила Дончева, която е организатор на спортни дейности в благоевградските детските градини. През годините тя създава и поддържа специална група в социалните мрежи, състудентите се виждат на живо два пъти, а основното е, че въпреки разстоянията връзките се запазват. За настоящата среща биват предложени няколко дати, включително и през лятото, проведена е и анкета с гласуване, и накрая с мнозинство са избрани часът и мястото на дългоочакваното събитие.

Част от представителите на Випуск 2000 на специалност „Физическо възпитание и спорт“ в ЮЗУ Николай Пиргов с акордеониста Христо Златков , на дансинга, с взетите назаем очила позира заедно със Стоян Рагев и колегата им Камен Балкански до тях Организаторът Мила Дончева с част от колегите си и по време на открития урок по народни танци Ст. Рагев с Бейзат Вели и Петър Йочев Моменти от незабравимата среща и купона на някогашните студенти

В популярно благоевградско заведение се събраха мнозина от представителите на випуска, сред които учители по физическо възпитание и спорт, треньори, инструктори, спортни аниматори, бизнесмени… И въпреки че някои не се бяха виждали повече от 10 години, а други от завършването, проблеми с разпознаването нямаше и всеки един беше посрещнат радушно от колегите си. Разбираемо, най-мощна бе групата от Благоевград, но и Петрич, Сандански, Банско, Стара Загора също бяха „отсрамени“ подобаващо.

На спомени, а и до голяма степен професионални разговори се отдадоха най-добрият лекоатлет на випуска Стоян Рагев, който е временно изпълняващ длъжността директор на СУ – Първомай, община Петрич, учителите в СУ – Слащен Камен Балкански, в СУ – Вълкосел Бейзат Вели. Редом до тях бяха и колегите им от СУ – Банско Георги Котирков, от обединеното училище в Долно Осеново Георги Стоянов, граничният полицай Петър Йочев. Тостове вдигаха и първият съдия по бокс в Благоевград Лазар Андреев, бизнесмените Ивайло Атанасов и Николай Стойчев. Представител на випуска е и почетният консул на Казахстан в Благоевград Рашко Динков, който не успя да дойде. Що се касае до дамите, то те бяха в редуциран състав – само 5, но за сметка на това се радваха на специално внимание от страна на кавалерите.

В центъра за купона бе учителят по ФВС в петричкото 3 ОУ Николай Пиргов. Самият той е известен с колоритния си стил, чувството за хумор и, разбира се, не изневери на себе си. Така например, за да придобие по-директорски вид, взе очилата на свой колега и се снима със Стоян Рагев. Наред с демонстрираните умения на дансинга Пиргов разказа и много весели случки от студентските години, а спомените на курсовете по ски, водни спортове, алпинизъм, туризъм и лагерно дело следваха един след друг.

Първият музикален поздрав в препълненото заведение бе именно за Випуск 2000, а с напредването на вечерта градусът на емоциите се вдигна. Някогашните студенти доказаха, че неслучайно дисциплината „Народни хора и модерни танци“ е била неразривна част от обучението им. Така съвсем спонтанно и на прима виста Мила Дончева изнесе откри урок на тема „Граовско хоро”, а колегите й показаха, че владеят много добре и други ритми. На фона на емоциите и смеха най-важното бе, че от задружния випуск си припомниха не само миналото, но и настоящето.

„Присъствието на всеки един от вас направи вечерта специална, изпълнена с усмивки, топли спомени и добро настроение. Беше невероятно да се видим отново. Да си припомним миналото и да споделим настоящето. Времето, прекарано заедно, ми напомни колко ценни са истинските приятелства и колко важно е да ги пазим. Надявам се това да е само началото на още много такива срещи“, обърна се в края на вечерта към колегите си Мила Дончева.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА