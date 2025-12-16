Студенти по „Социална педагогика” в ЮЗУ зарадваха обитателите на Дома за възрастни хора в Благоевград

Четвъртокурсници по „Социална педагогика“ в Югозападния университет създадоха един прекрасен ден за обитателите на Дом за възрастни хора „Св. Петка“ в Благоевград. В рамките на практическите упражнения по андрагогика, с преподавател доц. д-р Мирела Кючукова, те подготвиха коледна работилница. С помощта на студентите възрастните хора изработиха картички и сувенири, които ще ги радват в празничните дни.

Част от студентите с доц. д-р М. Кючукова и коледната работилница в Дома за възрастни хора



Целта на педагогическото взаимодействие за създаване на приятна и спокойна среда за общуване и комуникация бе осъществена напълно, за което свидетелстват усмивките и удовлетвореността от двете страни.

„За мен бе радост да видя колко добре подготвени са нашите студенти от специалност „Социална педагогика“. Новата смяна на професионалното поле дава сериозна заявка за добри резултати в работата с деца и възрастни“, сподели доц. Кючукова.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА