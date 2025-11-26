Студенти, преподаватели и граждани препълниха заседателната зала на ЮЗУ за среща с президента Георги Първанов

Студенти, преподаватели и граждани препълниха заседателната зала в 1-ви УК на ЮЗУ – Благоевград, за да видят и чуят държавния глава в периода 2002-2012 г. Георги Първанов, който изнесе публична лекция на тема „Лидери направиха България велика в миналото. А сега…“. Интересът бе толкова голям, че се наложи да бъдат внасяни допълнителни столове и въпреки това пак имаше правостоящи. Че никога не е виждал залата толкова пълна, коментира и ректорът проф. Николай Марин.

„Пътувам доста, това се налага, защото е необходимо университетът да бъде отворен и да има международна разпознаваемост. Където и да съм ходил, особено в района на Централна Азия, винаги си спомнят с голямо уважение за двама души. За наше удоволствие и двамата са днес сред нас – президентът Георги Първанов и Янка Такева“, каза ректорът и припомни, че и двамата са носители на почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на Югозападния университет.

Студенти, преподаватели и граждани изпълниха заседателната зала за срещата с президента Георги Първанов

В стъпителните си думи Г. Първанов напомни, че при удостояването си с почетното звание е произнесъл академично слово на тема „Лидерство за Македония“, а сега разширява формулировката с акцент върху политиката и държавното управление.

„И беглият прочит на историята, и анализът на актуалната ситуация показват, че без силни водачи националният успех е недостижим. Отделно виждаме как дефицитът на европейски лидери води Европейския съюз към провал. Провал, който е невиждан в историята на континента, независимо от това в каква конфигурация сме били. В големи периоди на своето развитие България е била силна. Дори и една от водещите държави в Европа. Трябва обаче да подчертаем, че далеч не всички, които са носили българската корона през вековете, могат да бъдат определени като лидери“, коментира Георги Първанов, който е историк по образование и има докторска степен в тази област.

„Истинските лидери са тези, които обединяват, а не разединяват“, каза още президентът и отбеляза, че истинското лидерство изисква умение за управление на конфликти, способност за вземане на правилни решения, стратегическо мислене и владеене на дипломацията.

В заключение Г. Първанов обърна внимание и на лидерството в Европа, подчертавайки липсата на достатъчно силни политически фигури в последните години. Той сподели впечатления от работата си с личности като Тони Блеър, Жак Ширак и Хелмут Кол, които определи като пример за държавническо поведение и стратегическо мислене. Лекцията завърши с послание към студентите:

„Едно от най-важните неща, върху които трябва да работим, е националното помирение. Без национално помирение няма да има съгласие, а без съгласие няма да вървим напред“, заяви президентът, след което беше изпратен така, както и при посрещането – със ставане на крака и аплодисменти.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА