Студентката от Правно-историческия факултет на ЮЗУ Л. Причкапова бе делегат на страната ни в ООН в Ню Йорк

Студентката от Правно-историческия факултет на Югозападния университет в Благоевград Лазара Причкапова бе делегат на Република България в Организацията на обединените нации (ООН) в Ню Йорк. Участието й е резултат от отличието й в Националния конкурс на Министерството на външните работи, посветен на 70-годишнината от присъединяването на България към ООН.

Посещението предостави възможност за пряк досег с механизмите на многостранната дипломация и с работата на основните органи на Организацията на обединените нации. В рамките на програмата Лазара Причкапова взе участие в заседания и съпътстващи събития на Икономическия и социален съвет на ООН (ECOSOC), включително в срещата „From Youth to Action: 10 Years of Youth, Peace and Security“, организирана от Мисията на Финландия.

Л. Причкапова като делегат на страната ни в ООН



Студентката присъства и на пленарно заседание на Общото събрание на ООН, посветено на Международния ден на почит и достойнство на жертвите на престъплението геноцид и на превенцията на това престъпление. В рамките на заседанието бе подчертано значението на историческата памет, ранното предупреждение, образованието, върховенството на правото и борбата с безнаказаността – теми с особена чувствителност и значение за България.

В програмата бе включено и участие в заседание на Петия комитет на Общото събрание, който разглежда административните и бюджетните въпроси на ООН – ключов елемент за ефективното функциониране на Организацията и реализирането на нейните мандати в областта на мира, развитието и хуманитарната дейност.

Кулминация на визитата бе срещата на високо равнище, с която България отбеляза 70 години от членството си в ООН. Лазара Причкапова бе част от делегацията на Постоянното представителство на Република България към ООН в Ню Йорк заедно с Н.Пр. посланик Гергана Караджова и като победител в националния конкурс представлява страната ни в този значим юбилеен момент.

В края на посещението си студентката проведе работна среща с Н.Пр. посланик Гергана Караджова и дипломатите от Мисията на България към ООН, по време на която бяха обсъдени възможности за бъдещо професионално развитие в областта на дипломацията, международните политики и многостранното сътрудничество, както и ролята на младите експерти в тези процеси.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА