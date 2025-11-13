Студентският празник в планинските курорти: Около 300 лева за две нощувки

Хотелите в Банско, Боровец и Пампорово вече обявиха празничните пакети за 8 декември.

Около 300 лева ще струва студентският празник тази година в популярните планински курорти. В цената са включени две нощувки, закуски и празнична вечеря, а на места и алкохол и гост-изпълнители.

В Банско най-луксозните хотели предлагат пакети на стойност между 230 и 300 лева. Освен настаняването и храната, студентите ще могат да се забавляват с изпълнения на Десита, Симона, Лидия, Милко и Мирела, като в някои оферти е включен и вносен алкохол.

В Боровец цените започват от 219 лева, като офертите включват нощувки, закуски и празнична вечеря, но без алкохол и гост-звезди.

В Пампорово празничният пакет струва около 209 лева и предлага две нощувки, закуски и две вечери.

Организаторите отчитат засилен интерес, а местата в по-големите хотели традиционно се заемат още в първите дни на ноември.

Plovdivdaily.bg