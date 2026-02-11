Студент застреля охранител в руски колеж, трима са ранени

Руски студент застреля охранител в колеж в южната част на страната. При нападението още трима души са ранени, съобщиха официални представители.

Властите отбелязват, че нападенията в учебни заведения са зачестили, като през последните месеци се отчита ръст на подобни инциденти.

Руската полиция съобщи, че студент е открил огън в технически колеж в град Анапа, на Черно море и в близост до анексирания от Москва Крим. Разследващите уточниха, че извършителят е задържан, предаде АФП.

Губернаторът на Краснодарския край, където се намира Анапа, Вениамин Кондратиев потвърди, че има един загинал. „Охранителят пое първия удар. Той реагира бързо и се обади на правоохранителните органи. Така предотврати навлизането на нападателя в техническия колеж“, заяви Кондратиев.

През този месец в Русия бяха регистрирани няколко други нападения – с нож в университет в Урал, с нож в училище в Сибир, извършено от ученичка, както и нападение с въздушно оръжие от ученик в централната част на страната.

Инцидентът в Анапа се случи ден след като ръководителят на руската служба за сигурност ФСБ Александър Бортников призова регионалните власти да засилят мерките за предотвратяване на насилието в училищата след ръста на атаките. Руските държавни медии съобщиха, че Бортников е заявил пред заседание на Националния антитерористичен комитет, че „превантивните мерки сред младите хора“ не са достатъчни, като е предупредил, че „врагът“ търси начини да използва младежите чрез социалните мрежи.