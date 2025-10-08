Студент от ЮЗУ „Неофит Рилски“ отличен с престижната президентска награда „Джон Атанасов“

Георги Николов, четвъртокурсник в Стопанския факултет на Югозападния университет, заслужи престижната президентска награда „Джон Атанасов“, която държавния глава Румен Радев връчва на млади български учени и изследователи с изключителни постижения в областта на компютърните науки. Сред тазгодишните лауреати в рамките на 23-тата инициатива, бе отличен и Г. Николов, който е автор на иновативния проект „FreshPay Hub“. Проектът представлява цялостна дигитална екосистема, която за първи път в България интегрира елементи на електронна търговия, финтех решения, добавена реалност и изкуствен интелект, насочени към подобряване на ефективността и устойчивостта в земеделския сектор.

Георги Николов с държавния глава Румен Радев при връчването на наградата



При връчването на наградите президентът Румен Радев изрази признателност към преподавателите, менторите и учените, които насърчават младите таланти да развиват своя потенциал. Той подчерта, че отличените постижения са доказателство за устойчивото развитие на България в областта на високите технологии, научните изследвания и интелигентните решения за бъдещето.

Самият Г. Николов е сред най-изявените студенти на Стопанския факултет. Той е възпитаник на Гимназията по икономика, сега е на финала на обучението си като бакалавър в Югозападния университет, а иначе е от благоевградското село Рилци. Миналата академична година бе сред призьорите в конкурса „Студент на годината“, влезе в призовата тройка на участниците в категория „Стопански науки“, като на финала се представи с високо оценени научни публикации в областта на финансовата наука. Бе и сред участниците в 19-ата международна научна конференция на младите учени „Икономиката на България и Европейския съюз: предизвикателства, конфликти, решения“, също така заслужи специалната награда на фондация „Проф. Минко Русенов”.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА