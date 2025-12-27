Студ и сняг: Каква е пътната обстановка в страната

Изключително динамичното време през последните дни усложни пътната обстановка.

Днес проходът „Шипка” е почистен до асфалт и в нормално състояние за преминаване. Тази сутрин температурите там са минус 5 градуса.

Панорамният път Шипка – Бузлуджа не се почиства от сняг.

Вчера в района имаше дъжд, вятър, сняг и поледици. Въпреки студеното време мнозина се качиха на върха, за да се порадват на бялата и снежна Коледа.

Времето през последните дни създаде сериозни проблеми в Северозапада. Десетките населени места останаха без електричество, пътища бяха затворени, а при тежка катастрофа са ранени седем души, сред които и деца.

Днес проходът „Петроха” е почистен до асфалт.

Тази нощ над 33 машини са почиствали пътищата, за които отговаря Областно пътно управление – Монтана.

Все още има малки населени места в община Берковица без ток, както и в община Враца. В община Берковица би трябвало токът да бъде възстановен до 12:30, а в населените места в община Враца – до 8:30.