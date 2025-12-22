Супа с кисели краставички

Необходими продукти
кисели краставички – 4 бр.
перлен ечемик – 100 г
пилешко месо – 300 г може и телешко
картофи – 3 бр.
моркови – 2 бр.
лук – 1 глава
чесън – 2 скилидки
дафинов лист – 1 бр.
черен пипер на зърна – 6 – 7 бр.
масло – 2 с.л.
сол – на вкус
копър и магданоз – за поръсване
Начин на приготвяне
Тази супа е популярна в Полша и Русия, известна е под името Разссолник. Тя е плътна, ароматна и с характерен леко кисело-солен вкус. Ето как да си я приготвите:
Перленият ечемик се измива и се сварява отделно до полуготовност (около 20 минути).
В дълбока тенджера месото се сварява с 1.5 – 2 л вода, заедно с дафиновия лист и зърната пипер, докато стане крехко. Изважда се, нарязва се на парчета и се връща в бульона.
Добавят се нарязаните картофи, моркови и предварително сварения ечемик. Вари се още около 15 минути.
Киселите краставички се нарязват на кубчета или колелца и се задушават в масло с лука и чесъна за 5 минути. След това се прибавят към супата.
Супата се оставя да къкри още 10 минути, овкусява се със сол и се сервира, поръсена с копър и магданоз./готвач.бг