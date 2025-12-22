Супа с кисели краставички

Необходими продукти

кисели краставички – 4 бр.

перлен ечемик – 100 г

пилешко месо – 300 г може и телешко

картофи – 3 бр.

моркови – 2 бр.

лук – 1 глава

чесън – 2 скилидки

дафинов лист – 1 бр.

черен пипер на зърна – 6 – 7 бр.

масло – 2 с.л.

сол – на вкус

копър и магданоз – за поръсване

Начин на приготвяне

Тази супа е популярна в Полша и Русия, известна е под името Разссолник. Тя е плътна, ароматна и с характерен леко кисело-солен вкус. Ето как да си я приготвите:

Перленият ечемик се измива и се сварява отделно до полуготовност (около 20 минути).

В дълбока тенджера месото се сварява с 1.5 – 2 л вода, заедно с дафиновия лист и зърната пипер, докато стане крехко. Изважда се, нарязва се на парчета и се връща в бульона.

Добавят се нарязаните картофи, моркови и предварително сварения ечемик. Вари се още около 15 минути.

Киселите краставички се нарязват на кубчета или колелца и се задушават в масло с лука и чесъна за 5 минути. След това се прибавят към супата.

Супата се оставя да къкри още 10 минути, овкусява се със сол и се сервира, поръсена с копър и магданоз./готвач.бг