Супа с прясно зеле

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ



150-200 г прясно зеле

1 морков

1 лук

черен пипер

сол

1 кубче зеленчуков бульон

3 с.л. олио

3 с.л. фиде

1-2 ч.л. брашно

1 яйце

лимонов сок

магданоз

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ



Нарязваме зелето на ситно. Морковът белим и настъргваме. Лукът почистваме и нарязваме на малки парченца. В олио 3 с.л. и вода 1 ч.ч. слагаме зелето, моркова и лука. Ръсваме черен пипер на вкус. Когато зеленчуците омекнат и останат на мазнина, прибавяме брашно 1-2 ч.л. Наливаме 1 л вода и варим 15-20 минути. Прибавяме фидето и нарязан магданоз. Слагаме и зеленчуков бульон и варим супата до готовност, като при необходимост доливаме топла вода. Супата застройваме с разбито яйце и подправяме с лимонов сок. Може и да посолим още при необходимост.



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