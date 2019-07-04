Супа с прясно зеле

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ
150-200 г прясно зеле
1 морков
1 лук
черен пипер
сол
1 кубче зеленчуков бульон
3 с.л. олио
3 с.л. фиде
1-2 ч.л. брашно
1 яйце
лимонов сок
магданоз
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ
Нарязваме зелето на ситно. Морковът белим и настъргваме. Лукът почистваме и нарязваме на малки парченца. В олио 3 с.л. и вода 1 ч.ч. слагаме зелето, моркова и лука. Ръсваме черен пипер на вкус. Когато зеленчуците омекнат и останат на мазнина, прибавяме брашно 1-2 ч.л. Наливаме 1 л вода и варим 15-20 минути. Прибавяме фидето и нарязан магданоз. Слагаме и зеленчуков бульон и варим супата до готовност, като при необходимост доливаме топла вода. Супата застройваме с разбито яйце и подправяме с лимонов сок. Може и да посолим още при необходимост.
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