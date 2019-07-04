Топ теми

Супа с прясно зеле

Дата:
от: Готви със Струма
Коментирай
( 353 )

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ

150-200 г прясно зеле 
1 морков 
1 лук 
черен пипер 
сол 
1 кубче зеленчуков бульон 
3 с.л. олио 
3 с.л. фиде 
1-2 ч.л. брашно 
1 яйце 
лимонов сок 
магданоз

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ

Нарязваме зелето на ситно. Морковът белим и настъргваме. Лукът почистваме и нарязваме на малки парченца. В олио 3 с.л. и вода 1 ч.ч. слагаме зелето, моркова и лука. Ръсваме черен пипер на вкус. Когато зеленчуците омекнат и останат на мазнина, прибавяме брашно 1-2 ч.л. Наливаме 1 л вода и варим 15-20 минути. Прибавяме фидето и нарязан магданоз. Слагаме и зеленчуков бульон и варим супата до готовност, като при необходимост доливаме топла вода. Супата застройваме с разбито яйце и подправяме с лимонов сок. Може и да посолим още при необходимост.

Коментар с Facebook

loading...
Tags:

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *