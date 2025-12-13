Супер грипът напълни болниците в Англия, връщат мерки от времето на COVID-19

Грипът препълни болниците в Англия и се наложи да бъдат върнати някои предпазни мерки, познати от времето на коронавирусната криза. Здравните власти там признават, че това е най-тежкият грипен сезон, с който са се сблъсквали от десетилетие, а медиите наричат случващото се супер грип.

Броят на заразените расте, а също и на нуждаещите се от болнично лечение. Само през тази седмица те се увеличиха с над 50%, което доведе до препълнени спешни отделения и връщане на задължителното носене на маски в болничните заведения.

Властите съобщиха, че 2660 души всеки ден са се нуждаели от болнично лечение. Прогнозите са, че ще стигнат 5000 до дни. Най-засегнати са малките децата и възрастните над 75 години, макар да имаше масова, безплатна ваксинация точно сред тези групи от населението. Стана ясно, че в страната циркулира щам на вируса, който е мутирал 7 пъти през последните месеци. Затова и се говори за супер грип.

Засега не се предвижда масово затваряне на училища, въпреки че някои го направиха заради стотици разболели се деца. Други пък въведоха периодична дезинфекция и ограничиха пеенето в класните стаи в опит да намалят предаването на вируса.