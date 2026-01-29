Сурвакари от Ярджиловци показаха обичая в Париж

По покана на посланика на България в Париж Н.Пр. г-жа Радка Балабанова сурвакари от пернишкото село Ярджиловци взеха участие в официален прием в Българското посолство във френската столица, където достойно представиха обичая „Сурва“ – част от световната листа на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО.

Сред специалните гости на приема бяха жените посланици към ЮНЕСКО, както и г-жа Ирина Бокова – бивш генерален директор на Организацията. Българската традиция „Сурва“ беше представена по въздействащ и автентичен начин, подчертавайки богатството на нематериалното културно наследство на страната ни.

По време на събитието гостите имаха възможност да се докоснат непосредствено до автентичния дух на обичая. Представянето на сурвакарската традиция предизвика силен интерес и заслужени аплодисменти от присъстващите.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА