Перник продължава да бие със сърцето на Сурва. Площад „Кракра“ е изпълнен с хиляди жители и гости , дошли да наблюдават и съпреживеят магията на народната традиция, преминала през вековете. А пред журито сурвакари, кукери, бабугери играят ритуални танци, за да прогонят злото и да благословят за добро и берекет. Облечени в кожи, козяци, тръстикови или причудливи костюми, със страховити маски и много звънци преминават шествията. Неизменно в ритуалите им присъства традиционна сватба, борба с мечка и много танци. „Сурва“ не е само фестивал, той е и любов.На живо пред хилядите зрители двойка сключи граждански брак.

Богатството на народните традиции е събрано тези дни на 32-то издание на Международния фестивал на маскарадните игри. Тази година той е и юбилеен, навършват се 60 години от първия сурвакарски фестивал в града на войводата Кракра.



Трудно е да се каже коя група е най-красива, само журито ще прецени доколко е спазена традицията. Но присъстващите на площада се наслаждават на изпълненията на сурвакарите от Батановци, Садовик, Банище, на кукерите от Банско, бабугерите от квартал „Струмско“, на дошлите от всички краища на страната.

В съботния ден , трети на тазгодишния фестивал се представиха и групи от Италия, Гърция, Република Северна Македония, Румъния и Ирландия, ученици от Русе, изучаващи китайски език, представиха традиционен танц с дракон.

Всички групи получават юбилеен медал. Фестивалът продължава и в неделя, когато вечерта ще бъде официалното закриване.

