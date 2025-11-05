Сурови наказания застигнаха падешлии, Вл. Трендафилов-Багера и администраторът В. Николов изгоряха с по 3 мача

Перуните се доближиха до второто място с бой по директен съперник в Полена

Сурови наказания застигнаха „Спортист 1959“ от Падеш в зона „Струма Север“ на пиринската бундеслига. Железният защитник Владимир Трендафилов-Багера и администраторът Валери Николов изгоряха с по 3 мача заради острите реакции срещу главния рефер Благой Манов и асистентите му по тъча при загубата с 2:3 от „Граничар“ /Логодаж/. Бранителят бе изгонен с два жълти картона, но не прие съдийското решение и го оспори, което даде основания на Дисциплинарната комисия на областната футболна централа в Благоевград да утежни санкцията му с натрупване. В. Николов пък попадна под ударите на член 34, ал. 1, т. 6-9 от Наредбата на БФС, който третира провинения на хора на скамейката. От клуба обаче внесоха в установения срок жалба срещу присъдата на наказателната рота, а отговорните фактори в ОС на БФС увериха, че ще се произнесат в близките дни.

„След безпрецедентно тенденциозното съдийство на главния съдия Благой Манов и помощника му Петър Манов по доклад са наказани Валери Николов и Владимир Трендафилов. Следва обжалване на наказанията, както и жалба срещу съдиите, която вече е входирана до съдийската комисия на ОС на БФС. Главният съдия пряко повлия на крайния изход на двубоя. Чакаме становището на комисията“, написаха в клубната страница жалващите се и приложиха видеоматериал за спорните положения.

Междувременно Веселин Стойков и компания сразиха с 8:0 абсолютния аутсайдер „Юнайтед“ и продължиха гонитбата с граничарите за 4-та позиция в класирането. С хеттрик още до почивката се отличи Георги Бойчев, за да отстъпи мястото си на терена на Симеон Димитров-Монтес. По веднъж на терена в Рилци се разписаха вратарят Димитър Христов от дузпа, Иво Атанасов, Петър Янкулски, Денис Боински и Димитър Арнаудов.

В дербито на кръга „Перун“ от Кресна нанесе първа загуба за сезона на „Ветрен“ в Полена с 2:1 и скъси на точка разликата от домакините в топ 3. Напрежението в напечения сблъсък опита да тушира с 8 жълти и един червен картон арбитърът Борислав Цветков, който прати под душа Росен Петров от ветренци в 89-та мин. при вече предрешен изход. Гостите излязоха напред в резултата още във 2-та мин., когато след удар на Иван Атанасов и рикошет в противников играч топката се озова в мрежата. Пак той в средата на първата част порази целта с майсторски изстрел по диагонала от 20-ина метра. Кирил Мутавджийски върна едно попадение в хода на втората част, но стражът на кресненци Васил Христов след това заключи вратата си. Четвърт час преди края поленци поискаха дузпа за нарушение в пеналта срещу Симеон Малиновски, но реферът не поддаде. Перуните посветиха победата на непримиримия боец Петър Добринков, който получи неприятна контузия.

В. Николов /вдясно на сн. 1/ и Вл. Трендафилов-Багера /сн. 2/ се надяват управата на областната футболна централа да смекчи наказанията им Перуните оцеляха в Полена Лидерът потрепери само няколко минутки в Д. Градешница Граничарите не простиха и на „Рилци-бразилци“

Лидерът „Левски“ /Крупник/ остана единственият отбор без поражение дотук в кампанията след 3:1 при визитата си на „Градешница“. Капитанът Ивайло Спасов реализира 11-метровия наказателен удар в 15-та мин., а в 55-та мин. аванса удвои Олег Тошев, който уби интригата в 72-та мин., след като пет по-рано опонентите бяха намалили изоставането си.

В задочния спор със „Спортист 1959“ за челната четворка логодажани не оставиха шансове на опашкаря „Рилци“ с домашно 4:1 на „Арена Падеш“. По два гола отбелязаха Миле Денковски и Мартин Топузов.

СТОЙЧО СТОИЦОВ