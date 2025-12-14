Суха, изтощена или тънка коса – опитайте тези домашни маски с натурални съставки

Домашните маски за коса с натурални съставки са лесен и ефективен начин да подхраните косата, да я хидратирате и да стимулирате нейния растеж – всичко това без скъпи процедури и химикали – с продукти, които имате вкъщи.
Ето 5 много лесни и рецепти:
Подхранваща маска за суха коса
Съставки:
½ авокадо
1 с.л. мед
1 с.л. зехтин
Как се прави: Смачкайте авокадото, добавете меда и зехтина. Нанесете на влажна коса за 20–30 минути.
Маска за възстановяване и блясък
Съставки:
1 яйце
2 с.л. зехтин
1 с.л. кисело мляко
Как се прави: Разбийте яйцето, смесете с останалите съставки и нанесете на косата за 20 минути. Забележка: Изплакнете със хладка вода, за да не се пресече яйцето.
Хидратираща маска с мед и кокосово масло
Съставки:
2 с.л. кокосово масло (разтопено)
1 с.л. мед
Как се прави: Загрейте леко кокосовото масло, смесете с меда и нанесете от средата към краищата. Дръжте 30–40 минути.
Маска за мека и гладка коса
Съставки:
1 добре узрял банан
1 с.л. мед
1 с.л. зехтин или кокосово масло
Как се прави: Пасирайте банана, за да няма парченца, добавете меда и маслото. Дръжте 20–30 минути.
Маска за растеж и укрепване
Съставки:
2 с.л. рициново масло
1 с.л. зехтин
няколко капки витамин E (по желание)
Как се прави: Затоплете леко маслата, нанесете основно по корените и масажирайте 5–10 минути. Оставете да действа 1 час.