СУ- Коларово възобновява обучението на осмокласници, от Профилираната гимназия заложиха на хуманитарни, природниисофтуерни науки,без интензивно и разширено изучаване на чужд език 

В ПГМЕТ „Ю. Гагарин” предлагат нови професиив дуална форма

След състояла се среща между директорите на училища в община Петрич, реализиращи държавен план-прием /ДПП/, експерти от Регионалното управление на образованието и представители на местната изпълнителна власт стана ясно, че Средно училище „Васил Левски“ в село Коларово възобновява обучението на осмокласници, след като заради липса на кандидат-гимназисти за настоящата учебна година нямаше прием след 7 клас. От Профилираната гимназия в Петрич заложиха на хуманитарни, природни и софтуерни науки, без изучаване на чужд език.

По предварително изготвен график по общини директорите отправят своите предложения за ДПП, като процедурата е свързана със спазването на конкретни указания и насоки. Така например, съгласно целевите стойности, спуснати от МОН, 58.73% от бъдещите осмокласниците трябва да се обучават по професии. Останалите 41.27% са за профилирана подготовка.

Моменти от срещата между директорите на училища в община Петрич, реализиращи ДПП, представителя на общината Д. Чолев, началника на отдел ОМДК в РУО М. Попов и старши експерта по професионално образование инж. А. Николова



От 1 януари 2026 г. влезе в сила и нов списък на професиите. Той е окрупнен и близо 100 специалности са премахнати, като са обединени в широкопрофилни професии – общо 182, от които 40 са в дигиталния и зеления сектор.

Друга новост е, че преди правителството да подаде оставка, министърът на образованието Красимир Вълчев изпрати писмо до регионалните управления, а оттам и до училищата. Сред насоките при планирането на приема е с приоритет да са профилите „Математически“ и „Природни науки“, като на последно място е „Чужди езици“. Упоменати са и условията, които трябва да покриват училищата, за да имат паралелки с интензивно/разширено изучаване на чужд език.

Важен фактор при план-приема е осигуряването на полудневна организация на учебния ден, тоест да се учи в една смяна – само сутрин.

След обсъжданията на ДПП за общините Струмяни, Симитли, Кресна и Сандански в заседателната зала на РУО влязоха директорите от Петрич, която на областно ниво е общината с най-голям прираст на кандидат-гимназисти. Данните показват, че към ноември 2023 г. седмокласниците са били 469. На следващата година спадат до 397, което наложи редуциране на две паралелки – от 17 на 15, като от СУ – Коларово се отказаха от прием след 7 клас. Към 25.11.2025 г. учениците, предстоящи да завършват основно образование, са 456, или с 59 повече спрямо миналата година.

„Надявам се, че отправяйки вашите предложения, ще се съобразите с реалността. Да, в община Петрич има по-голям брой ученици, но това не е константна величина“, откри срещата началникът на отдел ОМДК /Организационно-методическа дейност и контрол/ в РУО Методи Попов и акцентира, че случващото се през последните години, а именно залитането към чуждоезиковите профили, не е било добро и това е довело до дефицити.

„Абдикираме от математика, изоставихме природните науки. Пристрастието към профили доведе и до особено неправилно неглижиране на професии“, посочи М. Попов и изрази надежда, че директорите сериозно са помислили върху изпратено им писмо за едносменния режим.

„Другото, което, надявам се, че сте отчели, е писмото за изучаване на чужди езици по отношение на профили и професии – интензивното, разширеното и без тях. Министърът на няколко пъти по различни поводи коментира, че това писмо няма императивен характер, а по-скоро препоръчителен. Да, но нали сме нясно, че написано като препоръки има много истина, резон и произтича от релността“, обърна се към директорите М. Попов и отново подчерта, че писмото е с препоръчителен характер, но трябва всички да се съобразят с насоките.

„Ще приемем изключения, но те трябва да бъдат аргументирани“, каза началникът на отдел ОМДК и даде думата на присъстващите, като ги помоли при съобщаването на профил и професия да посочват и начина на изучаване на чуждия език, ако има такъв.

От ПГ „П.К. Яворов“ в Петрич предложиха прием в 5 паралелки в профилите „Природни науки“, „Хуманитарни науки“ и „Софтуерни науки“ – и трите без интензивно и без разширено изучаване на чужд език, както и „Чужди и езици“ и „Икономическо развитие“ с разширено изучване на английски език. Зам. директорът на Профилираната гимназия предложи и една паралелка в профил „Математически“ след 4 клас, това обаче бе отхвърлено от РУО.

Присъстващият директор на дирекция „Хуманитарни дейности“ в община Петрич Димитър Чолев коментира, че при тях е входирано такова искане, но то няма как да бъде подкрепено, тъй като не става въпрос за математическа гимназия. Другият мотив е, че съгласно нормативната база, в т.нар. ранен прием, след 4 клас могат да бъдат обхванати до 2% от завършващите начално образование на областно ниво. Въпросната квота се покрива с двете паралелки в 5 клас на ПМГ – Благоевград и Гоце Делчев.

Директорът на ПГИТ – Петрич София Рускова обяви 4 паралелки, от които „Малък и среден бизнес“ е нова за училището и е на мястото на „Икономика и мениджмънт“.

От СУ – Първомай заявиха една паралелка по професия „Графичен дизайнер“ с разширено изучаване на чужд език

„Миналата година изведохме първата професионална паралелка в нашето училище – „Горско стопанство” със специалност „Лесовъд”. Тази година предлагаме същата професия, но без интензивно и без разширено изучаване на чужд език“, посочи директорът на СУ „Антон Попов“ Александър Главчев.

Към цялостна трансформация пристъпват в СУ „Никола Вапцаров“, което е с прием на 52-ма осмокласници. Миналата година една от двете профилирани паралелки бе заменена с професионална – „Рекламна графика“, а сега и втората става професионална.

„Предлагаме да е от две професии – геодезия и строителство и архитектура“, съобщи директорът Нина Попова и поясни, че и двете паралелки са с разширено изчуване на чужд език.

Че седмокласниците в СУ – Коларово са 20, а в ОУ – Скрът – 17, като са направили проучване и предложението е за една паралелка с профил „Предприемачество“ без чужд език, даде заявка за възобновяване на приема директорката на СУ – Коларово Росица Трайкова.

На 6 професии, разпределени в 3 паралелки, също без разширено изучаване на чужд език, залагат от ПГМЕТ „Юрий Гагарин” – Петрич. Наред с традиционните за училището, една от паралелките, както обясни директорът Таня Иванова, е с нови професии – дуална форма. Става въпрос за „Асансьорна техника и съоръжения“ и ОВК /отоплителна, вентилационна, климатична/ и газова техника. За обучението и подготовката на кадрите, които са с недостиг на пазара на труда, от ПГМЕТ ще си сътрудничат с Висшето транспортно училище и Минно-геоложкия университет, като има и заявки от бизнеса за дуална форма.

Становище за план-приема изрази директорът на дирекция „Хуманитарни дейности“ Димитър Чолев. Сред направените констации бе, че действително седмокласниците в общината са с 59 повече.

„Около 89% от седмокласниците, или между 405 и 415 ученици, остават да учат в нашата община“, посочи Д. Чолев и коментира броя на паралелките, които спрямо предложенията на директорите са 17, или с две повече, както и други аспекти по така важната тема.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА