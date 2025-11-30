Събират хранителни продукти за семейства в нужда в Благоевград

Събират храни за семейства в нужда в навечерието на Коледа. Общинският съвет по наркотични вещества (ОбСНВ) Благоевград и Православният информационен център в Благоевград стартираха и тази година кампания за събиране на дълготрайни, пакетирани храни за благоевградчани, които са в тежко финансово положение.

Акцията е под мотото: „Приятели, наши връстници гладуват. Да спрем това!“. До 16 декември могат да се даряват пакетирани, сухи хранителни продукти в срок на годност – ориз, брашно, олио, захар, макаронени изделия, консерви, вафли, шоколади и др.

Продуктите се събират в Православния информационен център, който е на улица „Тракия“ 3 (срещу сградата на Регионално управление на образованието – Благоевград). Храната ще бъде разпределена и предадена на семейства в нужда от Благоевград и семейства на наркозависими.

„Надяваме се заедно и тази година да успеем да направим коледните празници още по-светли за семействата, които имат нужда“, заявиха организаторите.