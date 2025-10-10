Съботният съперник на разложани загря с бой по „Героя“, синът на трикратен шампион на България вкара два гола

Съботният съперник на „Пирин“ /Рз/ в първенството на ЮЗ Трета лига „Ботев“ /Ихт/ загря за двубоя вкъщи с хората на Христо Джоджов с бой по „Сливнишки герой“ с 4:1 във финала на София област от турнира за купата на Аматьорската футболна лига. Тимът на Валери Свиленов демонстрира огромното си превъзходство срещу домакините от Сливница, като можеше да запише дори двойно по-голям резултат предвид създадените положения и цялостния контрол върху събитията на терена. Класическата разлика до почивката направиха Йоан Маринов в 22-та мин., след още девет автоголът на противниците и скоро след това попадението на Василийе Милованович. Синът на бившия комита и трикратен шампион на България с „Левски“ и „Локомотив“ /Пд/ Нешко Милованович се разписа за втори път в мача малко преди края, почетно за „Героя“ вкара в 77-та мин. Християн Димитров.

ТОНИ КИРИЛОВ