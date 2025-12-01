Парти на тинейджъри в Благоевград излезе извън контрол, има арестувани

Около 03:20 часа на 30.11.2025 г.в 01 РУ-Благоевград е получено съобщение, че в жилище в гр. Благоевград, където са се намирали група непълнолетни младежи, към тях се присъединили 18-годишен благоевградчанин и 20-годишен чужд гражданин, които започнали да чупят покъщнина. Незабавно на място пристигнали полицейски служители, които задържали двете лица, като при извършената проверка е установено, че в жилището са счупени две крила на интериорни врати и полилей, а върху шкаф в една от стаите е открито около 1,1 грама бяло прахообразно вещество, реагиращо положително на амфетамин. За случая е уведомена РП-Благоевград ие образувано досъдебно производство. Работата продължава.