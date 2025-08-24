Събраха пари за нова икона на св. Богородица Всецарица в Дупница

В Дупница събраха пари за нова икона на Богородица Всецарица. „Иконата е известна с чудотворната си сила – особено e в помощ на страдаци от тежки заболявания, преживели смърт и мъка”, каза за БНР архирейският наместник на Дупнишката духовна околия отец Георги Паликарски.

Иконата вече е поръчана, до Нова година ще бъде осветена и ще бъде поставена за достъп и молитва от всички посещаващи централния храм „Св. Георги“ в Дупница. Ще бъде изнасяна и за литийни шествия, ще „гостува“ в други епархии, обяви отец Паликарски.

Оригиналната икона на света Богородица Всецарица се намира в Света гора, в катедралния храм на манастира „Ватопед”. Тя е малка по размер – 1,10 на 85 см, нарисувана е през XVII век и е благословия от стареца Йосиф Исихаст за неговите ученици.

„Вече се знаят и зографите, които ще нарисуват Богородица Всецарица – местните иконописци Георги Чимев и Ангел Илчев. Те са правили икони и за храмове в САЩ, Япония, в Европа и в цяла България”, отбеляза отец Паликарски.





