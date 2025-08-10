Съветите на сексолозите: Как да изпитате върховния оргазъм с цялото си тяло

Готови ли сте за истинска експлозия от удоволствие?

Изпитвали ли сте оргазъм, при който сърцето ви бие лудо, пръстите на краката ви се свиват, а бедрата ви треперят? Може би сте се вкопчили в чаршафите или косата на партньора си, докато вълни от удоволствие ви заливат? Ако това ви звучи познато, значи сте късметлии. Вероятно сте изпитали върховния оргазъм – с цялото тяло.

А ако все още не сте имали такъв всепоглъщащ оргазъм? Не се чувствайте зле. Достигането на този връх на удоволствие не е лесна задача.

В проучване от 2023 г., направено сред 513 жени, само 37 са съобщили, че са изпитали оргазъм с цялото си тяло.

„Много жени не достигат пълния си оргазмичен потенциал, но това не означава, че тялото им не е способно на това“, казва д-р Рейчъл Зар, лицензиран семеен терапевт и сертифициран сексолог, цитирана от Women’s Health.

Въпреки името си, оргазмът с цялото тяло не е свързан само с анатомията. Всъщност, това, което прави този тип оргазъм уникален, е силната връзка между ума и тялото, както и високото ниво на уязвимост със себе си и/или партньора ви, казва Кимбърли Томас, лицензиран професионален консултант и сертифициран сексолог. И макар да е по-рядък от клиторния или вагиналния оргазъм, всеки може да постигне оргазъм с цялото тяло, казва Зар.

Сексолозите обясняват всичко, което трябва да знаете, за да изпитате този уникален вид оргазъм:

Анатомия на оргазма с цялото тяло

Оргазмът с цялото тяло е точно това, което подсказва името му: интензивно освобождаване на сексуално напрежение, което се разпространява в цялото тяло, а не само в гениталиите, казва д-р Шиева Гофрани, сертифициран акушер-гинеколог. „Това е мощно усещане, често описвано като вълни от удоволствие, мускулни контракции и понякога чувство за загуба на контрол над телесните функции“, добавя тя.

Всеки оргазъм започва, достига кулминация и завършва по различен начин, тъй като тялото на всеки е различно. Може да почувствате няколко характерни физически усещания, започвайки с повишен пулс и кръвен поток, казва д-р Гофрани. „Кръвта нахлува към гениталиите и други ерогенни зони, създавайки вазоконгестия, което повишава чувствителността“, обяснява тя. С други думи, възбуждате се.

След като множество части на тялото са стимулирани, мускулите на тазовото дъно започват да се свиват, казва Зар. Тези ритмични контракции могат да се разпространят и в други области, така че може да почувствате стягане в корема, гърдите или дори мускулите на лицето, добавя тя.

Този модел продължава, докато химикали на удоволствието, като серотонин, окситоцин и ендорфини, се освобождават от централната нервна система, предизвиквайки чувство на щастие и релаксация, казва д-р Гофрани. В същото време центровете за удоволствие в мозъка стават по-активни, излъчвайки удоволствие в цялото тяло, добавя тя.

С разширяването на тази вълна от удоволствие може да забележите чувство на спокойствие: както физически, така и емоционално. Това е така, защото центърът ви за разсъждение се изключва и амигдалата, частта от мозъка, която контролира емоциите, поема контрола, казва д-р Джес О’Райли, сексолог.

А сега, грандиозният финал: цялото ви тяло пулсира, вибрира или трепери, като най-силното усещане е в гениталиите ви, казва д-р Гофрани. Представете си всичко, което сте чувствали по време на най-добрия си оргазъм, умножено по 10.

„Дишането ви ще се засили, може да забележите неволни движения, звуци или спазми и най-важното – ще почувствате еуфорично усещане“, добавя Зар.

Как да постигнете оргазъм с цялото тяло?

Не бързайте. Макар че бързият секс има своите предимства, вероятно няма да достигнете пълноценен оргазъм с цялото тяло за кратко време. Затова се уверете, че имате достатъчно време – около час. Може би е добре да експериментирате сами първия път, вместо с партньор, за да можете да опитате различни техники и да видите какво работи най-добре за вас.

Практикувайте осъзнатост. Независимо дали сте сами или с някого, стремете се да бъдете изцяло присъстващи по време на сексуалното преживяване, тъй като това може да помогне за увеличаване на усещанията, казва Зар.

„Колкото повече сте способни да бъдете изцяло в тялото си – т.е. да не се тревожите за това какво мисли партньорът ви, какво ще приготвите за вечеря, какви гримаси или звуци издавате, или каквото и да било друго освен усещанията в тялото ви – толкова по-добре ще можете да изпитате удоволствието с цялото тяло, на което тялото ви е способно.“

Изследвайте активно тялото си. Докосването на себе си и/или партньора ви от главата до петите може да гарантира, че цялото ви тяло е ангажирано в оргазма. Започнете с не-ерогенните зони, като бузите, стомаха, ханша, главата и раменете. Ако правите това с партньор, споделете фантазиите си или говорете мръсни приказки, за да включите и умовете си в действието. Ако сте сами, можете да слушате порнографско аудио за подобно психически стимулиращо преживяване. Това бавно начало гарантира, че не се стимулирате прекалено бързо. Плюс това, удължаването на сексуалното преживяване ви дава още повече, на което да се радвате!

Дишайте дълбоко. Често срещано е да задържате дъха си (случайно!), когато се приближавате до „големия О“, казва Зар. Но дълбокото дишане ще увеличи притока на кръв и следователно ще засили кулминацията ви. Честото и стабилно дишане не само ще ви помогне да останете спокойни, но всъщност може да ви възбуди повече – особено ако използвате практиката на синхронно дишане, казва д-р Гофрани.

За да направите това, вдишайте от дъното на тазовото си дъно (долната коремна област в основата на таза) и издишайте през устата си. Можете да опитате тази техника сами, но тя е особено мощна по време на секс с партньор.

Експериментирайте с различни видове стимулация. Макар че може би мислите за вагинален секс, помислете и за анална, клиторна или цервикална стимулация, казва О’Райли. Вместо да се стремите към оргазъм във всяка от тези отделни области, насочете се към ангажирането им в предстоящия оргазъм с цялото тяло.

Тренирайте тазовото дъно. „Укрепването на мускулите на тазовото дъно може да подобри чувствителността и интензивността на оргазма“, казва д-р Гофрани. За да направите това, можете да изпълнявате упражнения за тазовото дъно, като например тазови наклони или кегели, в или извън спалнята, но те са най-ефективни преди интимност. Дори лека корекция на таза в разгара на момента може да окаже голямо влияние върху мащаба на оргазма ви с цялото тяло, казва тя.

Сменяйте позициите. Ако една позиция работи за вас, не е нужно да се движите – всъщност не бива. Но „определени позиции могат да позволят по-дълбока и по-широка стимулация, повишавайки цялостното удоволствие“, казва д-р Гофрани, така че смяната на позициите може да разшири обхвата на оргазма ви. Обратната ездачка, кучешката поза или мисионерската с повдигнати ханша са най-добрият ви залог за оргазъм с цялото тяло. Защо? Защото тези позиции предлагат най-дълбокото възможно проникване, което означава, че е вероятно да достигнат G-точката ви, казва О’Райли.

Опитайте „edging“. Забавянето на оргазма всъщност може да бъде ключът към отключването на това освобождаване с цялото тяло, казва Зар.

„Когато почувствате, че се приближавате, отдръпнете се и след това оставете тези усещания да се натрупат отново“, обяснява тя. „Ако правите това няколко пъти, освобождаването може да се разпространи от една ерогенна зона към друга и в крайна сметка да достигне всички.“

Повярвайте, ще си заслужава чакането!

Отдайте се на удоволствието, не се фокусирайте върху оргазма

Оргазмът с цялото тяло със сигурност е целта, но не се обезсърчавайте, ако не се случи от първите няколко опита. Много неща се случват в мозъка и тялото по време на желание, възбуда и оргазъм, така че се опитайте да не се концентрирате върху един конкретен резултат, казва О’Райли.

„Вместо това си позволете да се отдадете на удоволствието, без да се тревожите какъв тип оргазъм (ако има такъв) ще изпитате."






