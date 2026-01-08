Съветникът в Сандански Антон Цанев: Настоявам за публично оповестяване имената на собствениците, придобили на безценица сградите на закрити училища и прилежащите им терени в общината за последните 15 г. 

Съветникът Антон Цанев настоява публично да бъдат оповестени имената на собствениците, придобили сгради и терени в закритите училища в населените места в община Сандански. Това е начинът според Цанев да излязат на светло и жителите на общината да са наясно кой през тези години се е сдобил с имот на безценица.

В искането си съветникът настоява проверката да обхване 15-годишен период назад, за да се установи кой е станал собственик на училищните сгради и терените около тях, които са с площ от 10 до 40 декара, и да бъде публично оповестено. До проверката да имат достъп и политическите партии, съветници, кметове и гражданите.

Според справка във всяко населено място с жители до 500 души преди години е функционирало начално училище, а над 500 жители – основно училище. В момента извън 4-те градски основни училища действащи са основното училище в с. Склаве, училището в с. Дамяница, което през 2019 г. чества своята 100-годишнина, и основното училище в с. Катунци, което е със статут на защитено и там се обучават 18 ученици в слети паралелки.

През 2023 г. бе закрито последното начално училище – в с. Поленица. Преди него бе закрито началното училище в с. Струма, където се обучаваха деца от съседните села Лебница и Вълково. Двете населени места се намират на 6 и 7 километра от Сандански. Последното продадено училище бе в с. Кръстилци в края на 2023 г. От продажбата му в общинската хазна постъпиха 25 000 лв. В момента училищната сграда е превърната в сеновал от местен кравар.

