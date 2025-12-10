Съветникът Д. Урдев в челен сблъсък с директора на орлетата Св. Дяков: Господинчото бил разочарован от бизнеса, или сте наивни, или много нахални…

Футболистите побягняха през глава към „Марек“, „Вихрен“, „Дунав“, „Фратрия“, феновете предлагат спасителен план „Аз съм Пирин“

Общинският съветник Димитър Урдев влезе в челен сблъсък с изпълнителния директор на орлетата Светослав Дяков, повод за гнева му дадоха отправените критики към бизнеса в областния център на Пиринско от страна на бившия национал и нескопосаните опити за оправдание на абдикирането от клуба на съсобствениците Георги Спасов и Милен Стефанов, както и на приближените им на „Дъбравска“ 1.

„Едва ли има изненадани от ситуацията около ФК „Пирин“. Интересен е единствено фактът, че липсва каквато и да e информация от страна на община Благоевград. Господинчото Дяков бил разочарован от бизнеса в Благоевград. Ами защо не се замислихте поне малко. Дали някой ви има и грам доверие, за да ви дава пари, изкарани с труд и на които са си платили и данъците. Точно на вас. Или сте наивни, или много нахални. Аз лично подозирам второто“, изригна Д. Урдев.

Същевременно футболистите, които приеха предложението да прекратят договорите си по взаимно съгласие, отказвайки се доброволно от дължимите им заплати, побягнаха през глава към различни краища на страната. За капитана Александър Дюлгеров широко са отворени вратите на „Бончук“, където винаги добре дошъл е и местният любимец Александър Близнаков. За Марио Ивов /Топузов/ се облизват във „Вихрен“, докато Запро Динев е в трансферните планове на големия фаворит за промоция в елита „Дунав“ и подгласника му „Фратрия“.

Д. Урдев Св. Дяков

Една от фенските фракции предложи спасителен план под мотото „Аз съм Пирин“.

„Това, което разбираме, е, че клубът ще бъде оздравяван. Повечето футболисти си тръгват освен младите – Никола Бандев, Боби Малинов, Евгени Георгиев, Лазар Стойчев, не се знае с точност кои още. Респект за тях. Ще се гради нов отбор. Дайте ние като фенове да мислим нещо градивно, да загърбим различията и да помислим как можем да помогнем клубът да бъде спасен. Да направим кампания за набиране на средства, търсене на собственици… Не трябва да оставяме клубът да фалира, защото после ще е много трудно да се завърнем в професионалния футбол. Предлагаме на ръководството на „Пирин Благоевград/Pirin Blagoevgrad” да се пуснат в продажба онлайн билети за дарение. Също така и дарения в размер на 100, 1000 или 10 000 лв., както направиха „Спартак“ /Варна/. Всеки дарител да бъде публикуван в страницата на клуба“, призоваха от “Pirin Fans” и конкретизираха стъпките за спасение на любимия отбор: „Кампанията трябва да има: ясна цел (напр. „Да покрием 400 000 лв. задължения за лиценз“ или „Да осигурим бюджет за пролетния дял“), срок (напр. 30 дни), единно послание и име – напр. „Аз съм Пирин“. Канали: пресконференция, видеообръщение от легенди, едновременно пускане в социалните мрежи. Механизми за дарения – минимум 5 различни. За да работи кампанията, хората трябва да имат лесен избор как да помогнат.: 1. Банкова сметка (официална), публикувана от клуба с ежеседмичен отчет. 2. Онлайн дарения (Revolut, PayPal, ePay) – много по-удобно за младите фенове. 3. „Карти на спасението“ – например: 1000 лв → карта „Орел“ (5 години достъп + име на стената), 300 лв. → карта „Зелено сърце“, 100 лв. → карта „Югозапад“. 4. Физически урни в града: мола, стадион „Христо Ботев“, популярни заведения, магазини със зелена кауза. 5. Бизнес пакети: фирмени дарения от 500 до 5000 лв., реклама на стадиона, банери, PR материал. Изграждане на екип и роли /кампанията трябва да е професионално организирана, иначе феновете не вярват/: координатор на кампанията – публично лице, финансов екип – публикува отчет, отговорник по комуникациите – социални мрежи, отбор легенди, фенски доброволци – за урни, събития. Прозрачност – най-важният фактор /феновете дават пари само ако има точен отчет/. Кампанията трябва да публикува: всеки 3-5 дни – събрана сума, всички разходи – ясно и с доказателства, списък на дарители (ако позволят), графика с прогрес към целта. Пример: Събрани: 82 450 лв. / Цел: 350 000 лв. Активности за ангажиране на феновете – емоцията събира повече от половината средства. Срещи с играчи – снимки, автографи, купуване на фланелка + дарение. Хепънинг в центъра на Благоевград: сцена, легенди, музика, урни, подаръци. Мач на легендите на Пирин: входът → дарение. Търг за фланелки от знакови играчи, топки с автограф, снимка с отбора. Медийно покритие. Финален отчет и план за след кампанията: публичен отчет стъпка по стъпка, благодарствено видео, публикуване на дългосрочен план как Пирин ще бъде стабилизиран“.

От Националния фенклуб „Пирин“ излязоха със следното обръщение: „Критичен момент за съдбата на любимия ни отбор Пирин. До дни се решава съдбата на отбора и продължаването му в професионалния футбол. Умоляваме всички истински фенове и тези, които милеят за любимия отбор, да бъдем обединени и с общи усилия на фенове, кмета на Благоевград, общински съветници и бизнеса в Благоевград и района да постигнем основната цел – спасението на Пирин. Обръщаме се към цялата футболна общественост, всички фенове на Пирин и бизнеса в Благоевград: НФК публикува банкова сметка за подпомагане на ПФК Пирин. Моля всички, които имат възможност, да се включат в дарителската кампания“.

СТОЙЧО СТОИЦОВ