Съветникът Д. Урдев: Община Благоевград ограбва собствените си граждани, 1 тон смет струва 662 лв., а след Нова година в кварталите и селата хората ще плащат до 20 пъти повече от сега/ОБНОВЕНО/

662 лв. за 1 тон смет плащат благоевградчани в момента. Фрапиращата цифра съобщи на пресконференция общинският съветник Димитър Урдев, базирайки се на общодостъпни документи, публикувани от общината, и на данните, предоставени официално от администрацията на ОбС. Той обясни, че кризата с боклука и протестите на софиянци са го провокирали да огласи на пресконференцията цифри и факти за сметосъбирането на Благоевград, които са силно притеснителни на фона на прогнозната цена от 144 лв. на 1 тон боклук, обявена преди дни от кмета на София. Съветникът Димитър Урдев напомни, че пет съседни общини, сред които Благоевград, създадоха Регионална система за управление на отпадъците, в която са изградени инсталация за сепариране на битовите отпадъци, компостираща инсталация, анаеробна инсталация и ново депо. Въпреки тази система събраният отпадък се депонира на 99%, което показва неработеща система. За сметосъбирането и сметопочистването в община Благоевград се грижи ОП „Чистота“. Съгласно план-сметката за чистота за 2025 г. община Благоевград е планирала да плати 7 035 000 лв. за събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоражения и инсталация за тяхното третиране и 4 870 000 лв. поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.

Ето какво каза още Димитър Урдев:

“Ако приемем, че се запази тенденцията на нарастване на генерирания отпадък в община Благоевград със същия темп, очакваното количество за 2026 г. е около 22 779 тона. Съгласно морфологичния анализ на битовия отпадък – биологичен отпадък е 12%, а зелен – 9%. Съгласно сключените договори за управление на анаеробна и компостираща инсталация събирането и транспортирането на този вид отпадък е отговорност на операторите им, за което трябва да получат 4 004 900 лв. за 2025 г. За да завърши проектът за анаеробна инсталация, община Благоевград взе кредити. Няма информация как приключи този проект, какви средства от него не се възстановиха на общината и се плащат от гражданите на Благоевград. Въпреки това с лека ръка подарихме собственост на другите общини. Тук големият проблем е, че тази инсталация вече втора година не работи и с това Благоевград е заплашен от сериозна санкция. Може да се наложи да възстановим цялата стойност на проект, т.е. 30 000 000 лв. Това ще означава фалит на Благоевград. Общинско предприятие “Чистота” отговаря за събирането и транспортиране на 17 995 тона за 2025 г. За тази дейност то трябва да получи 11 905 000 лв. Цената, на която общинското предприятие извършва услугата, е 662 лв. на тон.

Как изглежда битката в София на фона на тези суми в Благоевград?! Ако в София е виновен “Таки”, в Благоевград кой е виновен? Оказва се, че ако Таки чистеше в Благоевград, щяхме да плащаме два пъти по-малко. Община Благоевград ограбва собствените си граждани!”, категоричен бе Д. Урдев.

Той припомни, че от години призовава общинските ръководства за реформа в начина на предоставяне на услугата, а през 2022 г. дори внесе писмено предложение. Предложението на настоящият кмет Методи Байкушев е от 01.01.2026 г. да се промени начинът на определяне на такса смет, като се промени съотношението, и гражданите вместо сегашните 40% да поемат 60% от разходите за чистота, останалото ще плащат фирмите.

“Планираните приходи от такса битови отпадъци за 2025 г. са 10 400 000 лв. Това означава, че очакваните приходи от гражданите е 4 160 000 лв., а от фирми – 6 240 000 лв. Да приемем, че от 2026 г. ще се плащат отчисления към РИОСВ /досега всяка година общините се освобождаваха година за година/ приблизително около 2 000 000 лв. и община Благоевград изпълни намерението си такса смет да покрива 100% от разходите по услугата. Новата план-сметка за чистота в този случай ще бъде приблизително на стойност 19 милиона лева, ако отчетем и вероятен ръст на минималната работна заплата, ще стане около 21 000 000 лв. Следователно гражданите на Благоевград като физически лица ще трябва да платят около 12 600 000 лв. за 2026 г. при 4 160 000 лв. за 2025 г., а юридическите лица ще платят 8 400 000 лв. за 2026 г. при 6 240 000 лв. за 2025 г. Повече от три пъти ще скочи сумата, с която ще бъдат обложени гражданите на Благоевград!

С прилагане на новия модел, който предлага кметът Байкушев, това означава, че всеки в Благоевград от новороденото до всеки пенсионер от 1 януари ще дължи по 180 лв. Едно четиричленно семейство ще дължи по 720 лв. за 2026 г. Представете си шока в много от кварталите и селата на Благоевград, където новата такса битови отпадъци ще бъде между 10 и 20 пъти по висока от досега плащаната! Опитайте да си представите каква ще е съдбата на един пенсионер, на когото след като си купи лекарствата не му остават средства за храна, а сега трябва да мисли и за такса смет, какво са виновни тези хора, че са родени и живеят в Благоевград?! Ако бяха родени в Симитли, Кочериново, Бобошево или Рила щяха да плащат няколко пъти по-малко, а отпадъците на тези общини се извозват до Благоевград. Администрацията ни е изгубила посока и представа къде се намира, но призовава: „Елате си в Благоевград!“, обобщи съветникът Димитър Урдев.

В отговор на журналистически въпроси той съобщи, че гражданите на Симитли плащат 145 лв. на тон боклук, в община Кочериново цената е 270 лв., а докато общинската фирма „Биострой“ извършваше услугата, цената на тон боклук на благоевградчани е била 150 лв.

„Общината трябва да създаде условия на гражданите да събират разделно боклука, като ги стимулира да го правят, кметският екип трябва да намери механизми да стимулира хората да имат интерес да събират разделно, само така ще се намали общото количество на боклука, който не се рециклира, и ще паднат разходите за чистота. Ако в администрацията на кмета Байкушев не знаят как да го направят, да се обърнат към експерти, а не някои хора да получават по 2 заплати, това е нахалство! Приветствам как реагират хората в София, но виждам безразличие по темата в Благоевград”, не скри разочарованието си от пасивността на жителите на областния център на Пиринско общинският съветник. Той представи план-сметката за разходите за дейностите, на чиято база е определена такса смет за 2025 г., като поясни, че на стр. 5 и 6 е план-сметката с посочените от кмета М. Байкушев цифри /публикуваме план-сметката в struma.bg/.

Димитър Урдев не пропусна да вметне, че още чака отговор от градоначалника на въпросите, зададени преди повече от година и половина, за около 50 апартамента фантоми на общинската фирма „Биострой“, които продължават да са извън списъците на общинската собственост.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА