Съветникът Й. Тушев след питане до РИО на МОН: Треньорите по футбол в детските градини в Сандански нямат право да провеждат занятия, не са вписани в регистъра на Министерството на младежта и спорта

Треньорите, провеждащи допълнителни дейности по футбол в детските градини „Здравец“ и „Радост“, нямат право да провеждат занятията си, заради това че не са вписани в регистъра на Министерството на младежта и спорта и нарушават наредбата на Министерството на образованието. Това обяви съветникът Йордан Тушев по време на последното редовно заседание на Общинския съвет в Сандански.

Той отправи питане към кмета Атанас Стоянов кои треньори преподават допълнителни дейности по футбол в двете детски градини, дали притежават лицензи и имат ли право да работят, ако са в нарушение, както и общината извършила ли е проверка след публикацията във вестник „Струма“ по негов сигнал, че договорът, сключен с ФК „Буцефал“ и детските градини, е в нарушение на Наредбата на МОН и Закона за физическото възпитание и спорт.

Ресорният зам. кмет по образование Павлина Караджова в отговор посочи, че е направена проверка в детските градини „Здравец“ и „Радост“. Отговорът е, че детските заведения имат сключен договор с ФК „Буцефал“.

„Както и в останалите образователни институции, когато един от треньорите отсъства, той се замества от друг треньор от клуба, посочен в справката, и провежда допълнителни дейности по футбол”, каза П. Караджова.

Й. Тушев още веднъж попита: „Вие направихте ли запитване до РИО на МОН в Благоевград спазени ли са законите и наредбата?”.

П. Караджова в отговор посочи: „Направено бе запитване и ни бе посочено, че никъде в нормативните уредби на предучилищното образование не е посочено, че допълнителните дейности е задължително да се провеждат от треньор със сертификат или лиценз. Това означава, че те се провеждат съгласно нормативните изисквания”, каза П. Караджова.

Й. Тушев заяви, че и той си е направил труда да отправи питане до РИО – Благоевград и някой лъже.

„Изпратих няколко имейла до Министерството на образованието и Министерството на младежта и спорта. В отговор ми бе посочено, че съгласно Наредбата за младежта и спорта, чл. 21, ал. 9, физическите лица, които провеждат заниманията по интереси на спорта, трябва да отговарят на изискванията на Наредба 1 от 2019 г. за треньорските кадри, издадена от министъра на младежта и спорта, изпратен ми от главен експерт Илияна Малашева. По Наредба 1 за треньорските кадри длъжностите на треньори са: инструктор, треньор, помощник-треньор, старши треньор, главен треньор. Това е йерархията. Най-високото ниво е гл. треньор, което в града притежава единствено Николай Вакареев. Допълнителни дейности в детските заведения се провеждат само от лицензирани треньори, вписани в регистъра на Министерството на младежта и спорта, издаден от министъра на младежта и спорта”, поясни Й. Тушев.

Зам. кметът П. Караджова репликира, че от справката, която е подадена от детските градини до 6-о лице, подадено като треньор, всички са с висше образование за треньор по футбол или са с някакъв лиценз.

Й. Тушев прекъсна П. Караджова, като отново посочи, че допълнителни дейности в началното образование трябва да се провеждат от лицензирани треньори, вписани в регистъра на Министерството на младежта и спорта.

„Нито един от треньорите във ФК „Буцефал“ не отговаря на наредбата и не е вписан в регистрите на министерството. Тоест нямат право”, категорично заяви позицията си Й. Тушев.

От своя страна, П. Караджова заяви, че при това положение ще сигнализира директорите на детските градини, че нарушават наредбата и ще бъдат предприети съответни действия. И допълни, че след този сигнал в бъдеще ще се търсят всички документи за завършено образование и лиценз на треньорите, които се назначават.

