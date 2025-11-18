Топ теми

Съветникът Й. Тушев след питане до РИО на МОН: Треньорите по футбол в детските градини в Сандански нямат право да провеждат занятия, не са вписани в регистъра на Министерството на младежта и спорта

Зам. кметът П. Караджова: Ще сигнализирам директорите на учебните заведения, че инструкторите трябва да имат завършена специалност и лиценз   

Треньорите, провеждащи допълнителни дейности по футбол в детските градини „Здравец“ и „Радост“, нямат право да провеждат занятията си, заради това че не са вписани в регистъра на Министерството на младежта и спорта и нарушават наредбата на Министерството на образованието. Това обяви съветникът Йордан Тушев по време на последното редовно заседание на Общинския съвет в Сандански. 

Й. Тушев
П. Караджова


Той отправи питане към кмета Атанас Стоянов кои треньори преподават допълнителни дейности по футбол в двете детски градини, дали притежават лицензи и имат ли право да работят, ако са в нарушение, както и общината извършила ли е проверка след публикацията във вестник „Струма“ по негов сигнал, че договорът, сключен с ФК „Буцефал“ и детските градини, е в нарушение на Наредбата на МОН и Закона за физическото възпитание и спорт.

Ресорният зам. кмет по образование Павлина Караджова в отговор посочи, че е направена проверка в детските градини „Здравец“ и „Радост“. Отговорът е, че детските заведения имат сключен договор с ФК „Буцефал“.

„Както и в останалите образователни институции, когато един от треньорите отсъства, той се замества от друг треньор от клуба, посочен в справката, и провежда допълнителни дейности по футбол”, каза П. Караджова.

Й. Тушев още веднъж попита: „Вие направихте ли запитване до РИО на МОН в Благоевград спазени ли са законите и наредбата?”.

П. Караджова в отговор посочи: „Направено бе запитване и ни бе посочено, че никъде в нормативните уредби на предучилищното образование не е посочено, че допълнителните дейности е задължително да се провеждат от треньор със сертификат или лиценз. Това означава, че те се провеждат съгласно нормативните изисквания”, каза П. Караджова.

Й. Тушев заяви, че и той си е направил труда да отправи питане до РИО – Благоевград и някой лъже.

„Изпратих няколко имейла до Министерството на образованието и Министерството на младежта и спорта. В отговор ми бе посочено, че съгласно Наредбата за младежта и спорта, чл. 21, ал. 9, физическите лица, които провеждат заниманията по интереси на спорта, трябва да отговарят на изискванията на Наредба 1 от 2019 г. за треньорските кадри, издадена от министъра на младежта и спорта, изпратен ми от главен експерт Илияна Малашева. По Наредба 1 за треньорските кадри длъжностите на треньори са: инструктор, треньор, помощник-треньор, старши треньор, главен треньор. Това е йерархията. Най-високото ниво е гл. треньор, което в града притежава единствено Николай Вакареев. Допълнителни дейности в детските заведения се провеждат само от лицензирани треньори, вписани в регистъра на Министерството на младежта и спорта, издаден от министъра на младежта и спорта”, поясни Й. Тушев.

Зам. кметът П. Караджова репликира, че от справката, която е подадена от детските градини до 6-о лице, подадено като треньор, всички са с висше образование за треньор по футбол или са с някакъв лиценз.

Й. Тушев прекъсна П. Караджова, като отново посочи, че допълнителни дейности в началното образование трябва да се провеждат от лицензирани треньори, вписани в регистъра на Министерството на младежта и спорта.

„Нито един от треньорите във ФК „Буцефал“ не отговаря на наредбата и не е вписан в регистрите на министерството. Тоест нямат право”, категорично заяви позицията си Й. Тушев.

От своя страна, П. Караджова заяви, че при това положение ще сигнализира директорите на детските градини, че нарушават наредбата и ще бъдат предприети съответни действия. И допълни, че след този сигнал в бъдеще ще се търсят всички документи за завършено образование и лиценз на треньорите, които се назначават. 

ЛИДИЯ МАНЕВА 


  1. ФК Буцефал

    Уважаема госпожо Манева,

    С уважение към Вас и Вашата медия бихме искали да представим и нашата позиция, тъй като твърденията, изнесени от г-н Тушев, за пореден път се оказват неточни, подвеждащи и несъответстващи на действащото законодателство. Считаме, че подобни изявления, направени от лице в публична позиция, създават риск от манипулиране на общественото мнение и накърняване на репутацията на засегнатите страни. Още по време на изказването на г-н Тушев в залата присъстваха наши представители – треньори и родители, които изявиха желание да изложат фактите и нашата позиция, но не им бе предоставена възможност. Поради тази причина, и за да защитим доброто име на клуба, сме длъжни да го направим чрез настоящото официално становище.

    ОФИЦИАЛНА ПОЗИЦИЯ НА ФК „БУЦЕФАЛ“

    Уважаеми г-н Тушев,
    Видно се опитвате отново да цитирате някакви наредби, членове, алинеи и т.н., но не Ви се получава… Отново показахте пред обществеността, че не познавате нормативната уредба в Република България.
    Опитали сте се да направите запитване към МОН, цитирате някакъв получен отговор, отново цитирате членове и алинеи от наредба, която дори не знаете какво означава, за съжаление даже не може и да прочетете гладко, но все пак, всеки според възможностите си!
    Не се притеснявайте, ние сме тук, за да Ви разясним…
    Наредбата за приобщаващото образование определя държавният образователен стандарт за приобщаващото образование, като урежда обществените отношения, свързани с осигуряване на приобщаващото образование на децата и учениците в системата на предучилищното и училищното образование, както и дейността на институциите в тази система за предоставяне на подкрепа за личностно развитие на децата и учениците.
    И все пак…все още не сме сигурни дали изобщо осъзнавате какво точно означава „Приобщаващо образование“…
    Приобщаващото образование е процес на осъзнаване, приемане и подкрепа на индивидуалността на всяко дете или ученик и на разнообразието от потребности на всички деца и ученици чрез активиране и включване на ресурси, насочени към премахване на пречките пред ученето и научаването и към създаване на възможности за развитие и участие на децата и учениците във всички аспекти на живота на общността.
    Цитирания от Вас, чл. 21а, ал (9) гласи следното: „Физическите лица, които предлагат занимания по интереси в областта на спорта, трябва да отговарят на изискванията на Наредба № 1 от 4 февруари 2019 г. за треньорските кадри, издадена от министъра на младежта и спорта (ДВ, бр. 13 от 2019 г.).“
    Ще се наложи да се повторим с думи от предишната ни официална позиция към вас, защото или не сте ни разбрал или не знаете разликата между „физическо“ и „юридическо“ лице. Нашият клуб е сдружение с нестопанска цел в обществена полза, регистрирано съгласно българското законодателство и вписано в Търговския регистър. ФК „Буцефал“ е член на Българския футболен съюз (БФС) вписан под № 155-838 от 06.11.2023г. в публичния национален регистър на спортните клубове на Министерството на младежта и спорта, което ни задължава да разполагаме с лицензирани треньори при участие в състезания, организирани от БФС, както и при провеждането на тренировъчния процес в рамките на първенствата.
    Съответно ФК „Буцефал“ е юридическо лице, а цитирания от Вас чл. 21а, ал (9), се отнася за физическите лица и то в училище. Повтаряме УЧИЛИЩЕ, а не детска градина! Като цяло, цитирания чл. 21а се отнася само за УЧИЛИЩАТА!!!
    С Вашите твърдения се опитвате да внушите на обществото, че ако даден треньор не е вписан в регистъра на ММС, значи няма право да тренира деца и да извършва спортно-подготвителна дейност, странно тогава защо висшите училища, в които са завършили част от нашите треньори са издали дипломи за висше образование със специалност учител по физическо възпитание и спорт или треньор по футбол. По вашата логика, значи нямат право, нищо че притежават дипломи за висше образование.
    Тук ще внесем едно малко пояснение: Регистърът на ММС има за цел да събере данни за всички инструктори, помощник-треньори, треньори, старши треньори и главни треньори, които упражняват професията, като всеки желаещ подава заявление за вписване на база придобитите му дипломи, сертификати и квалификации. След направена проверка на предоставените документи, длъжностно лице вписва въпросния желаещ в този регистър. Съответно този регистър не те прави треньор или не, а просто събира данни, но ако трябва да се водим по Вашата логика, ще Ви зададем следния въпрос: От коя дата и година, Вие и брат ви сте регистрирани във въпросния регистър? И защото знаем, че няма да ни отговорите, си направихме труда да Ви „проверим“ ….
    Йордан Юлиев Тушев – регистриран на 13.11.2024г.
    Методий Юлиев Тушев – регистриран на 01.04.2024г.
    Марио Асенов Хаджиев – регистриран на 01.08.2024г.
    Съответно датата на регистрациите Ви пораждат още един въпрос към Вас….
    Твърдите пред общността, че без регистрация във въпросния регистър, треньорите са в нарушение и не са „лицензирани“ и „нямат право“, то тогава как Вие и брат Ви в продължение на години сте упражнявали треньорска дейност в останалите детски градини, щом едва миналата година сте се регистрирали???
    По Вашата логика, значи Вие също сте били в нарушение…
    За съжаление от некомпетентност, паднахте сам в собствения си капан…
    Жалко, че се опитвате да използвате трибуната на общинския съвет за лични цели и облаги, да търсите сензации, да хвърляте обиди и клевети, вместо да мислите за спорта и децата на Сандански!

    До нас достигнаха сигнали за отправени обиди и заплахи от Ваша страна и от страна на Вашия брат към:

    – директори на детски градини;

    – родители на деца, трениращи във ФК „Буцефал“.

    Заплахи за съдебни действия срещу родители поради различно мнение или зададени въпроси относно нормативната уредба са поведение, което намираме за неприемливо, неетично и несъвместимо с обществената роля на член на спортна комисия.

    Поради това ще предприемем действия за стартиране на инициатива за отстраняването Ви от комисията, тъй като поведението Ви уврежда както общността, така и спорта в региона.

    ФК „Буцефал“ работи в интерес на децата и техните семейства. За нас развитието на детето — както като спортист, така и като личност — стои пред всяка спортна амбиция.

    Ние се ръководим от професионализъм, етика и уважение.
    И ще продължим да защитаваме нашето добро име и това на всички родители, които са ни се доверили.

    ФК „Буцефал“ – ние сме един отбор.

  2. Иван

    Този измислен съветник с купените си гласове продължава да се излага. Неговата работа като председател не е ли да направи корекция като има проблем, а не да руши това което се опитва някой да направи. Или иска да пребира парите той, а бе някои друг.

