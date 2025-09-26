Съветникът от ГЕРБ в Банско Ал. Мацурев назначен за вр.и.д. началник на ДАИ – Благоевград до връщане на титуляря

Зам. шефът на ДАИ Васил Палавров представи на колектива в Благоевград общинския съветник и дългогодишен лидер на ГЕРБ в Банско Александър Мацурев като новия началник на автомобилната агенция в Благоевград. Мацурев е назначен на поста не с договор, а със заповед за вр.и.д. до заемането му от титуляр.

Към момента титуляр се води излезлият в дълъг болничен Ангел Янчев, съпруг на бившия зам. прокурор в Петрич Ирина Арменова. Янчев бе задържан преди 7 г. заедно с още 9-има негови колеги от ДАИ – Благоевград в показна акция по обвинение за корупция, но преди 3 г. бе сред възстановените на работа. В момента е в дълъг неплатен отпуск.

Мацурев е на 42 г., бакалавър по „Стопанско управление“ в Пловдивския университет и с диплома по „Маркетинг“ от Колежа по мениджмънт, търговия и маркетинг в София. Магистър е по „Национална сигурност“ и „Финанси“. 2 пъти е избиран за депутат, 3 пъти – за общински съветник в Банско, през 2011-2017 г. беше заместник-кмет на планинския курорт, а през 2023 г. бе назначен за заместник областен управител. Напусна последния пост преди местните избори и оттогава до момента се занимаваше с частен бизнес, като междувременно стана и нещатен сътрудник на разложкия депутат от ГЕРБ Иван Герчев.

ВАНЯ СИМЕОНОВА





