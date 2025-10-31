Съветникът от Сандански А. Цанев: Настоявам да се забранят каруците по улиците в града, създават предпоставки за ПТП

За забрана на каруците по централната улица и булеварда в Сандански настоява съветникът Антон Цанев. Това негово предложение е мотивирано от факта, че каруците по улиците на града се движат без обозначителни знаци и по тъмно, и са опасни за водачите на МПС, тъй като не се виждат. Щастлива случайност е, че няма пострадали водачи.

Друга опасност, която създават каруците, е, че конете, които ги теглят, са без платнище за изпражненията им и те много често цапат улиците на града. Според справка в Сандански се движат около 10 каруци и само тази, която се ползва за събиране на сено, е с платнище. Останалите създават неудобство на пешеходците и много често те стъпват върху изпражненията им.

Вчера по бул. „Европа” движеща се каруца към промишлената зона създаде предпоставка за възникване на ПТП в пиковия час 17.00 и се образува колона в посока входа на града.

ЛИДИЯ МАНЕВА