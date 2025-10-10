Съветникът Стоян Руйков: „Беласица” е кауза, не политически инструмент

Общинският съветник от опозицията в ОбС – Петрич Стоян Руйков отговори на кмета по темата за управлението на финансите на ОФК „Беласица“. В своята позиция той заяви, че вместо конкретика обществото е получило „лични нападки и обвинения в популизъм“, а основните въпроси за приходите и разходите на клуба остават без отговор.

„Никой не отрича направеното за стадиона и базата – всички се радваме на тези постижения. Но те не могат да служат като параван за съмнителни финансови практики. Темата е една – финансовите потоци на клуба“, подчерта Руйков.

Той отново задава ключови въпроси: Кой реално управлява клуба, защо от продажба на билети са отчетени едва 20 829 лв. за цялата 2024 г., как таксите от децата са само 30 480 лв. при над 200 трениращи и защо има разминавания за стотици хиляди левове в разходите за заплати и хонорари.

„Обществото не иска квалификации, а факти“, заяви Руйков.

„Не съм човек, който се е сетил за „Беласица“ едва сега. От години съм до клуба, макар и без да парадирам. Помагал съм с лични средства за детско-юношеската школа, но никога не съм го изтъквал. За мен това е чест, а не повод за показност.

Днес обаче говорим за милиони публични средства и обществото има право да бъде чувствително и да изисква отчетност“, категоричен е Руйков.

„Настоявам за прозрачност и доверие, защото ОФК „Беласица“ е клуб на петричани, а не лична собственост на кмета. Ще предложим конкретни промени в управлението – с контрол, отчетност и ясно разпределение на отговорностите.

Отборът ще се сплоти, когато бъде оставен независим и се управлява от компетентни специалисти, а не чрез телефонни обаждания“, завършва позицията си той.