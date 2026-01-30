Съветниците в Банско развързаха кесията – стартираха 2026 г. с раздадени 92 000 евро за помощи, картофобелачка и компютри за администрацията

За половин година – от 1 юли до 31 декември 2025 г., и 8 проведени заседания, в ОбС – Банско са регистрирани само 2 отсъствия на съветници. При 146 приети през периода решения няма нито едно отменено и има само 1 неизпълнено – за продажбата на т.нар. заведение „Баничката“ в центъра на Добринище, която бе спряна заради жалба на Гражданска инициатива „Аз обичам Добринище“ и тази година ще бъде предложено за даване под наем.

Това отчетоха днес ОбС – Банско и общинската администрация за дейността си през втората половина на 2025 г. на първата за 2026 г. сесия.

Тя започна тържествено – с връчване на букет на местната параолимпийка Стела Янчовичина, състезателката на Българската параолимпийска федерация, която донесе първите за Банско златни медали тази година – от Световното първенство в Ясна (Словакия). Като благодарност съветниците й гласуваха и две помощи от 3000 евро за постигнати високи спортни резултати и за подготовката за участието й в предстоящите през март Параолимпийски игри.

Стела Янчовичина бе приета на крака от общинските съветници и си тръгна с букет и 3000 евро

Заедно с нея помощи получи банскалийката Мартина Георгиева, дванадесетокласничка в специализирано софийско училище по изобразително изкуство. През последните 2 г. девойката вземаше от общината месечна стипендия от 250 лв., сега минава на 130 евро до дипломирането й през юни.

3500 евро бяха гласувани за участие в международно състезание в Италия и на ски клуб „Ел тепе“.

Съветниците одобриха кандидатстване на общината по проект „Красива България за ремонт на ДГ „Здравец“ и заложиха 10 000 евро за подмяна на част от компютрите на общинската администрация, защото сегашните били остарели и недостатъчно мощни.

Без проблем мина и предложението на кмета Стойчо Баненски за отпускане на 52 000 евро за проектиране по 3 проекта на общината – за „Здравец“, Културния дом в Банско и площадка за велосипеди и ролкови спортове.

Други 2000 евро бяха дадени на Домашния патронаж за нова картофобелачка и 20 450 евро за оборудване на кабинети в ОУ „Св. Климент Охридски“ в Добринище.

Така още на първата сесия съветниците бръкнаха в тазгодишния бюджет на общината с 92 000 евро.

ВАНЯ СИМЕОНОВА